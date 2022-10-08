Fahriye Evcen-Burak Özçivit'in Nişantaşı turu!

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, önceki gün Nişantaşı’nda kameralara yakalandı.



İzinli gününü eşiyle geçirdiğini söyleyen 'Kuruluş Osman' dizisinin yıldızı Burak Özçivit, "Dün yeni sezonunun ilk yayını vardı. Bugün de tatil, Fahriye’yi dışarı çıkardım. Uzun zaman sonra geziyoruz” dedi.



Yoğun çalışma mesaisiyle alakalı konuşan Özçivit, "Çalışıyoruz, koşturuyoruz. Çok vaktimiz olmuyor ama bir günün içerisine hepsini değerlendirmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.





"HER BOŞLUĞUNDA BERABERİZ"



İkinci kez anne olmak için gün sayan Fahriye Evcen ise gazetecilerin, "Yoğun tempoda dizi ve reklam anlaşmalarının yanı sıra seyahatlerinden memnun kalıyor musunuz?" sorusuna kahkaha atarak, "Vakit ayırmaya çalışıyor. Her boşluğunda beraberiz” yanıtını verdi.

"HAMİLELİK ÇOK GÜZEL GEÇİYOR"

Hamileliğin iyi geçtiğini söyleyen Evcen, "Dinlenmedeyiz bu ara, hamilelik çok güzel geçiyor” dedi. Karan’ın duruma alıştığını söyleyen Evcen’e doğum sonrası ne yapacağı sorulunca, "Bir süre çalışmayacağız tabii doğum olsun bir bakacağız” şeklinde konuştu.