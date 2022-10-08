  • 08 EKİM Cumartesi 12:55
  • HV
Gecce Magazin Haberleri

Fahriye Evcen-Burak Özçivit'in Nişantaşı turu!

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Yakışıklı oyuncu, rol aldığı dizinin setinin tatil olduğu günde eşi ile vakit geçirdiğini belirtirken; Evcen de hamilelik ve doğum sonrası süreç hakkında konuştu.

Fahriye Evcen-Burak Özçivit'in Nişantaşı turu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-10-2022 09:47

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, önceki gün Nişantaşı’nda kameralara yakalandı. 

İzinli gününü eşiyle geçirdiğini söyleyen 'Kuruluş Osman' dizisinin yıldızı Burak Özçivit, "Dün yeni sezonunun ilk yayını vardı. Bugün de tatil, Fahriye’yi dışarı çıkardım. Uzun zaman sonra geziyoruz” dedi. 
 

Yoğun çalışma mesaisiyle alakalı konuşan Özçivit, "Çalışıyoruz, koşturuyoruz. Çok vaktimiz olmuyor ama bir günün içerisine hepsini değerlendirmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

"HER BOŞLUĞUNDA BERABERİZ"

İkinci kez anne olmak için gün sayan Fahriye Evcen ise gazetecilerin, "Yoğun tempoda dizi ve reklam anlaşmalarının yanı sıra seyahatlerinden memnun kalıyor musunuz?" sorusuna kahkaha atarak, "Vakit ayırmaya çalışıyor. Her boşluğunda beraberiz”  yanıtını verdi.

"HAMİLELİK ÇOK GÜZEL GEÇİYOR"

Hamileliğin iyi geçtiğini söyleyen Evcen, "Dinlenmedeyiz bu ara, hamilelik çok güzel geçiyor” dedi. Karan’ın duruma alıştığını söyleyen Evcen’e doğum sonrası ne yapacağı sorulunca, "Bir süre çalışmayacağız tabii doğum olsun bir bakacağız” şeklinde konuştu.

Gözde Sucu'dan özgün Sezen Aksu yorumu
Pınar Altuğ: Bu bana ters gelmiyor!
Benzer Haberler
Pınar Altuğ: Bu bana ters gelmiyor! Pınar Altuğ: Bu bana ters gelmiyor!
Demet Özdemir: Ben de çok şaşkınım... Demet Özdemir: Ben de çok şaşkınım...
Kaan Taşaner ile Seray Dura'nın el ele alışverişi! Kaan Taşaner ile Seray Dura'nın el ele alışverişi!
İlhan Mansız: Ailemize bir kişi daha katılmış oldu İlhan Mansız: Ailemize bir kişi daha katılmış oldu
Fırat Çelik gizemli sevgilisiyle! Fırat Çelik gizemli sevgilisiyle!
Rabia Soytürk, Sefo ile aşk yaşıyor mu? Açıkladı... Rabia Soytürk, Sefo ile aşk yaşıyor mu? Açıkladı...
ÇOK OKUNANLAR
Melisa Sözen: Evlilik haberi veremeyeceğim
  • 01-10-2022 16:46

Melisa Sözen: Evlilik haberi veremeyeceğim

Kerem Bürsin isyan etti: Kendi hayatınıza bakın!
  • 05-10-2022 12:15

Kerem Bürsin isyan etti: Kendi hayatınıza bakın!

Görüntüleri ortaya çıkmıştı! Melisa Döngel'e 'kavga' sorusu!
  • 04-10-2022 10:24

Görüntüleri ortaya çıkmıştı! Melisa Döngel'e 'kavga' sorusu!

Çağla Şıkel ve Emre Altuğ'un 'sevgili sözleşmesi' ortaya çıktı!
  • 01-10-2022 16:53

Çağla Şıkel ve Emre Altuğ'un 'sevgili sözleşmesi' ortaya çıktı!

Biran Damla Yılmaz: Aşk şu an hayatımın tam merkezinde
  • 01-10-2022 13:17

Biran Damla Yılmaz: Aşk şu an hayatımın tam merkezinde