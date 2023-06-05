Fahiş şeklilde artan ev fiyatlarına süper çözüm! 5 kişi ortak alacak! Ev fiyatı 5'e bölünecek- Yükselen ev fiyatları, ev sahibi olmak isteyen vatandaşları farklı çözümler aramaya yöneltti. Bu durumda, ortak tapu uygulaması sayesinde ev sahibi olmak isteyenler, ödenecek toplam tutarı en az 2'ye, en fazla 5'e bölebilmektedir.

Ev sahibi olma hayali kuran kişiler, yüksek ev fiyatlarından şikayetçi olmaktadır. Daha uygun fiyatlarla ev almak isteyenler ise ortak tapu uygulamasıyla bu hayalini gerçekleştirmek için yeni bir seçenek bulmuştur. Ancak birçok kişi, ortak tapu uygulamasıyla aynı anda, piyasa değerinden daha düşük bir maliyetle ev sahibi olabileceğini henüz bilmemektedir. Peki, ortak tapu nedir?

Ortak tapu veya müşterek tapu, bir taşınmaz üzerinde birden fazla kişinin hak sahibi olmasını ifade etmektedir. Ortak tapu almak için tek bir şart vardır: Konut kredisi başvurusu yapılması gerekmektedir. Ortak tapu yaptırmak için öncelikle bir konut kredisi başvurusu yapılması gerekmektedir.

Bu konuyla ilgili olarak merak edilen bir soru ise "Birden fazla kişiyle ortak olarak ev satın aldığımda herhangi bir sorun yaşar mıyım?" şeklindedir. Tapu sahipleri, taşınmaz üzerinde aynı veya kendi belirledikleri oranda hak sahibi olurlar. Bu nedenle, tarafların hakları yasal hükümler çerçevesinde korunmaktadır.

Ortak gayrimenkul alırken yerine getirilmesi gereken bazı şartlar vardır:

Ortak gayrimenkul almak isteyen her bir ortak, taşınmaz üzerinde hak sahibi olabilmek için kendi adına bir kredi hesabı açmalıdır.

Hesaplar açıldıktan sonra ilgili banka, başvuru yapan ortakları ayrı ayrı değerlendirmeye alır.

Tüm ortakların kredi notları uygun ise başvuru onaylanır. Eğer kredi onayı alınamazsa, ortak tapu başvurusu yapılamaz.

Kredi onayı alındıktan sonra, ortaklar yeterli birikime sahipse Tapu Kadastro Müdürlüğü'ne başvurarak ortak tapu işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Ortak tapu kredisi, birden fazla kişinin bir araya gelerek ortak bir gayrimenkul almak istediği durumlarda başvurulan bir kredi türüdür.