Fahiş gıda fiyatlarına karşı yeni göbek attıran müjde! Market alışverişlerine şartsız yarı yarıya indirim

Market alışverişlerine şartsız yarı yarıya indirim! Fahiş gıda fiyatlarına karşı yeni göbek attıran müjde- Market harcamaları günümüzde hane giderleri içerisinde en yüksek harcamalar arasına yerleşmiş durumdadır. Bu durum özellikle büyük aileler için zorluk yaratırken, market alışverişlerinin ödemelerini yapabilmek adına kısıtlamalara gidilmektedir. Bu ödemelerin kolaylıkla gerçekleştirilebilmesi için bankalar yeni kampanyalarını duyurarak vatandaşlara çeşitli avantajlar sunuyor.

İş Bankası, yeni müşterilerine özel bir kampanya ile market harcamalarına özel 1000 TL indirim fırsatı sunmaktadır. Bu kampanya, mobil bankacılık üzerinden İş Bankası müşterisi olan kişilere yöneliktir ve birçok avantaj ve puan kazanma imkanı da sunmaktadır. Vatandaşlar, bu yeni kampanyaya nasıl katılabileceklerini araştırmaya başlamışlardır.

İşCep mobil uygulaması üzerinde yer alan "Müşteri Olmak İstiyorum" özelliğiyle İş Bankası müşterisi olunarak, 31 Temmuz 2023 tarihine kadar kredi kartıyla gerçekleştirilen market harcamalarında ayda 500 TL'ye kadar %50 oranında indirim kazanma fırsatı sunulmaktadır. Ayrıca, birçok ayrıcalıktan da yararlanma imkanı bulunmaktadır.

Kampanya detaylarına göre, 30 Haziran 2023 tarihine kadar İşCep mobil uygulamasında yer alan "Müşteri Olmak İstiyorum" uygulaması üzerinden İş Bankası müşterisi olan ve İş Bankası kredi kartına başvuran kişiler, market harcamalarında ayda 500 TL'ye kadar %50 oranında indirim avantajından yararlanabilmektedir. Bu indirim, 31 Temmuz 2023 tarihine kadar market kategorisinde faaliyet gösteren işyerlerinden tek seferde en az 100 TL olacak şekilde yapılan alışverişlerde geçerlidir ve toplamda 1.000 TL'ye kadar indirim sağlanabilmektedir.

Kampanyadan İş Bankası Bireysel Maximum, Maximiles, Maximiles Black, Privia Black, Privia ve Maximum Gençlik özellikli kredi kartları da dahil olmaktadır.

Bu kampanya, müşterilere market harcamalarında önemli bir indirim fırsatı sunarken aynı zamanda İş Bankası'na yeni müşteriler kazandırmayı hedeflemektedir. Vatandaşlar, bu kampanyadan yararlanabilmek için İşCep mobil uygulamasını kullanarak başvuru yapabilir ve market harcamalarında avantajlı indirimlerden faydalanırlar.