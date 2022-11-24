Ezgi Mola kötü haberi böyle duyurdu: Ben ne yapacağım şimdi?

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, üç ay önce köpeği 'Suşi'nin acısıyla sarsılmıştı. Tibet spaniel cinsi köpeğini kaybeden Mola, köpeğinde "Teşekkürler Suşi'm..." sözleriyle veda etmişti.

İKİNCİ ACI

Ünlü oyuncu, aynı üzüntüyü yeniden yaşadı. Ezgi Mola'nın diğer köpeği 'Kuki' de vefat etti. Kötü haberi sosyal medya hesabından yayınladığı gönderi ile duyuran Mola, "Selam söyle 'Suşi'ye! Ben ne yapacağım şimdi 'Kuki?" ifadelerini kullandı.



BİR KÖPEĞİ DAHA VAR

Hayvanlara olan sevgisi ve düşkünlüğüyle bilinen Ezgi Mola'nın 'Bıdı' adında bir köpeği daha bulunuyor.