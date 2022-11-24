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Gecce Magazin Haberleri

Ezgi Mola kötü haberi böyle duyurdu: Ben ne yapacağım şimdi?

Üç ay önce Tibet spaniel cinsi köpeği 'Suşi'yi kaybeden Ezgi Mola, diğer köpeği 'Kuki'nin de hayata veda ettiğini, "Ben ne yapacağım şimdi?" sözleriyle duyurdu.

Ezgi Mola kötü haberi böyle duyurdu: Ben ne yapacağım şimdi?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-11-2022 11:54

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, üç ay önce köpeği 'Suşi'nin acısıyla sarsılmıştı. Tibet spaniel cinsi köpeğini kaybeden Mola, köpeğinde "Teşekkürler Suşi'm..." sözleriyle veda etmişti.

İKİNCİ ACI

Ünlü oyuncu, aynı üzüntüyü yeniden yaşadı. Ezgi Mola'nın diğer köpeği 'Kuki' de vefat etti. Kötü haberi sosyal medya hesabından yayınladığı gönderi ile duyuran Mola, "Selam söyle 'Suşi'ye! Ben ne yapacağım şimdi 'Kuki?" ifadelerini kullandı.
 

BİR KÖPEĞİ DAHA VAR

Hayvanlara olan sevgisi ve düşkünlüğüyle bilinen Ezgi Mola'nın 'Bıdı' adında bir köpeği daha bulunuyor.

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