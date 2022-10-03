Ezgi Mola: "Hain katillere ömürlük ceza verilecek mi?"
Onur Şener'in öldürülmesinin ardından tepkisini dile getiren Ezgi Mola, "Hain katillere ömürlük ceza verilecek mi?" diye sordu.
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-10-2022 14:12
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Ankara'da müzisyenlik yapan Onur Şener, istek şarkıyı söylemediği için tartıştığı kişilerce vahşice katledildi. 3 cani Şener'e cam şişelerle saldırdı. Onur Şener, boğazına aldığı darbeler nedeniyle hayatını kaybetti...
İki çocuk babası olan Onur Şener'in ölümü Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Birçok kişi sosyal medyadan yüksek sesle tepkilerini dile getirdi. Konuyla ilgili bir paylaşımda bulunan Ezgi Mola, "Hain katillere ömürlük ceza verilecek mi?" diye sordu.