  • 24 HAZİRAN Cumartesi 18:03
  • HV
Gecce Magazin Haberleri
Advert

EYT'lilere bayram öncesi kara haber! Bugün hesabınıza bakın maaşınız iptal edilmiş olabilir

AK Parti'nin imzasıyla Türkiye'de emeklilik şartları değiştirilmiş ve EYT yasasıyla, ilk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 ve öncesi olan kişiler için yaş şartı kaldırılmıştı.

EYT'lilere bayram öncesi kara haber! Bugün hesabınıza bakın maaşınız iptal edilmiş olabilir
Yayın Tarihi : 2023-06-24 16:38

Bugün hesabınıza bakın maaşınız iptal edilmiş olabilir! EYT'lilere bayram öncesi kara haber-  AK Parti'nin imzasıyla Türkiye'de emeklilik şartları değiştirilmiş ve EYT yasasıyla, ilk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 ve öncesi olan kişiler için yaş şartı kaldırılmıştı.

EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte, Mart ayı itibariyle emeklilik başvuruları başlamış ve emeklilik hakkını elde etmek için gün sayan vatandaşlara kötü bir haber geldi. EYT yasasının çıkmasıyla 44 yaşında olan bir vatandaş, askerlik borçlanması yaparak emeklilik başvurusunda bulundu. İşyerinden istifa ederek tazminatını da alan bu vatandaş, ilk maaşını beklerken aldığı iptal yazısıyla büyük bir şok yaşadı.

Emeklilikte yaşa takılanlar için EYT yasasının çıkmasıyla tüm Türkiye genelinde emeklilik başvuruları başladı. Özellikle doğum borçlanması, askerlik borçlanması ve hizmet birleştirme gibi işlemler yapan vatandaşlar, yoğun başvurular nedeniyle mağdur olmuşlardı. Ancak Samsun'da yaşanan bir olay, tüm emeklileri ve emekli olmak isteyen kişileri tedirgin etti.

EYT'lilere bayram öncesi kara haber! Bugün hesabınıza bakın maaşınız iptal edilmiş olabilir

Samsun'da yaşanan olayda, emeklilik hayali olan bir vatandaş, birkaç gün önce SGK'dan gelen bir mesajla hayal kırıklığına uğradı. Mesajda, "EYT başvurusunun iptal edildiği" yazıyordu. Bu durum üzerine vatandaş hemen SGK'ya başvurdu ve yetkililerden, EYT başvurusunun "Birinci derece yakınının yanında sigorta başlangıcı" olduğu gerekçesiyle iptal edildiğini öğrendi.

Alınan bu karar sonrasında vatandaşlar, "Babamın yanında 1995 yılının 7. ayından itibaren inşaat işçisi olarak 9 ay çalıştım. Bu süre boyunca primlerim de ödendi. 18 yaşından küçük olduğum ve ilk iş yerim babama ait olduğu halde emeklilik işlemlerim iptal edildi. Talebimiz, başvurularımızın hemen reddedilmeden incelenmesi ve gerçekten çalışan insanların mağdur olmamasıdır" şeklinde açıklamalar yaparak yaşadıkları mağduriyetin giderilmesini istiyorlar.

Benzer Haberler
Kıyıda, köşede toplu paranız varsa hemen bakın! İslam Memiş net konuştu! O tarihten sonra patlayacak! Kıyıda, köşede toplu paranız varsa hemen bakın! İslam Memiş net konuştu! O tarihten sonra patlayacak!
İkinci el otomobil fiyatları yüzde 55 düşecek; Artık yeni düzenlemeyle bunu yapmak hayal! Devlet el koydu! İkinci el otomobil fiyatları yüzde 55 düşecek; Artık yeni düzenlemeyle bunu yapmak hayal! Devlet el koydu!
18-30 yaş arası PTT personel alımı tarihleri resmen açıklandı mı? PTT personel alımı başladı mı? İşte başvuru şartları 18-30 yaş arası PTT personel alımı tarihleri resmen açıklandı mı? PTT personel alımı başladı mı? İşte başvuru şartları
Renault peynir ekmek gibi satacak arabasını Türkiye'ye getirdi; Clio modelinden daha ucuz! Herkes alacak! Renault peynir ekmek gibi satacak arabasını Türkiye'ye getirdi; Clio modelinden daha ucuz! Herkes alacak!
Türk Telekom 26.000 TL maaşla personel alımına başladı: İşte başvuru şartları ve kadrolar 2023 Türk Telekom 26.000 TL maaşla personel alımına başladı: İşte başvuru şartları ve kadrolar 2023
Dolar 12 gün sonra tam bu kadar olacak! Dolar biriktirenler, dolar alanlar, satanlar o rakama ulaşacak! Dolar 12 gün sonra tam bu kadar olacak! Dolar biriktirenler, dolar alanlar, satanlar o rakama ulaşacak!
ÇOK OKUNANLAR
Dönence’nin afişi yayınlandı
  • 23-06-2023 12:00

Dönence’nin afişi yayınlandı

TC kimlik numarasına 18.000 TL ödeme yatacak! Son dakika flaş haber olarak ajanslara düştü!
  • 19-06-2023 09:22

TC kimlik numarasına 18.000 TL ödeme yatacak! Son dakika flaş haber olarak ajanslara düştü!

Kapılarda kuyruklar oluşacak! BİM’de müthiş Pazar indirimleri başladı: 5 litre ayçiçek yağında 85 TL indirim yapıldı
  • 18-06-2023 08:13

Kapılarda kuyruklar oluşacak! BİM’de müthiş Pazar indirimleri başladı: 5 litre ayçiçek yağında 85 TL indirim yapıldı

Münür Yıldız’dan yeni single: Neden, neden?
  • 23-06-2023 11:50

Münür Yıldız’dan yeni single: Neden, neden?

Öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar müjdesi: İşte fiyatları
  • 18-06-2023 12:57

Öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar müjdesi: İşte fiyatları