EYT'lilere bayram öncesi kara haber! Bugün hesabınıza bakın maaşınız iptal edilmiş olabilir

Bugün hesabınıza bakın maaşınız iptal edilmiş olabilir! EYT'lilere bayram öncesi kara haber- AK Parti'nin imzasıyla Türkiye'de emeklilik şartları değiştirilmiş ve EYT yasasıyla, ilk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 ve öncesi olan kişiler için yaş şartı kaldırılmıştı.

EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte, Mart ayı itibariyle emeklilik başvuruları başlamış ve emeklilik hakkını elde etmek için gün sayan vatandaşlara kötü bir haber geldi. EYT yasasının çıkmasıyla 44 yaşında olan bir vatandaş, askerlik borçlanması yaparak emeklilik başvurusunda bulundu. İşyerinden istifa ederek tazminatını da alan bu vatandaş, ilk maaşını beklerken aldığı iptal yazısıyla büyük bir şok yaşadı.

Emeklilikte yaşa takılanlar için EYT yasasının çıkmasıyla tüm Türkiye genelinde emeklilik başvuruları başladı. Özellikle doğum borçlanması, askerlik borçlanması ve hizmet birleştirme gibi işlemler yapan vatandaşlar, yoğun başvurular nedeniyle mağdur olmuşlardı. Ancak Samsun'da yaşanan bir olay, tüm emeklileri ve emekli olmak isteyen kişileri tedirgin etti.

Samsun'da yaşanan olayda, emeklilik hayali olan bir vatandaş, birkaç gün önce SGK'dan gelen bir mesajla hayal kırıklığına uğradı. Mesajda, "EYT başvurusunun iptal edildiği" yazıyordu. Bu durum üzerine vatandaş hemen SGK'ya başvurdu ve yetkililerden, EYT başvurusunun "Birinci derece yakınının yanında sigorta başlangıcı" olduğu gerekçesiyle iptal edildiğini öğrendi.

Alınan bu karar sonrasında vatandaşlar, "Babamın yanında 1995 yılının 7. ayından itibaren inşaat işçisi olarak 9 ay çalıştım. Bu süre boyunca primlerim de ödendi. 18 yaşından küçük olduğum ve ilk iş yerim babama ait olduğu halde emeklilik işlemlerim iptal edildi. Talebimiz, başvurularımızın hemen reddedilmeden incelenmesi ve gerçekten çalışan insanların mağdur olmamasıdır" şeklinde açıklamalar yaparak yaşadıkları mağduriyetin giderilmesini istiyorlar.