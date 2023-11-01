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EYT'li olmadım diye üzülmeyin! Erken emeklilik yasası çıktı

Emeklilik, her bireyin hayatında önemli bir aşamadır. Ancak, bazı vatandaşlar çeşitli sebeplerden dolayı emeklilik hakkını elde edememektedir.

EYT'li olmadım diye üzülmeyin! Erken emeklilik yasası çıktı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 01-11-2023 13:08

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bu durumu göz önünde bulundurarak, emeklilik maaşı alamayan vatandaşlar için yeni bir maaş sistemi getirmiştir.

Yeni Emeklilik Müjdesi

EYT (Erken Emeklilik) yasası ile emekli olma hakkını kaçıran veya BAĞ-KUR ya da SGK primi ödemeyen vatandaşlar için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan müjdeli bir haber geldi. Bu yeni yasa, emeklilik maaşı alamayan veya emeklilik hakkı elde edemeyen vatandaşlara devletten düzenli bir maaş bağlama hakkı tanıyor. Ve belirtmek gerekir ki, bu yeni düzenlemede prim şartı aranmamaktadır.

65 Yaş Maaşı

Türkiye'de emekli maaşı alamayan, BAĞ-KUR veya SGK primi ödemeyen ve belirli şartları taşıyan vatandaşlara 65 yaşından sonra devlet tarafından düzenli maaş bağlanmaktadır. Bu maaş, "65 Yaş Maaşı" veya "Yaşlılık Aylığı" olarak da bilinmektedir.

65 Yaş Maaşı Alma Şartları

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  • 65 yaşını doldurmuş olmak.
  • Emekli olmamak.
  • Herhangi bir geliri olmamak.

Devletin Ödeme Planı

Bu yeni maaş sistemi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesinden karşılanmaktadır. Devlet, belirtilen şartları taşıyan vatandaşlara her ay düzenli olarak maaş ödemesi yapmaktadır. Bu maaş miktarı her 6 ayda bir memur maaş katsayısına yapılan zamlar doğrultusunda değişiklik gösterebilir. Bu, 65 yaş ve üstü vatandaşların, emekli olamasalar bile, düzenli bir gelir elde etme şansına sahip olmalarını sağlar.

Beklenen Düzenlemeler

Yeni kabinenin kurulmasıyla birlikte, 65 yaş aylığı alan vatandaşlar için de yeni bir düzenleme beklenmektedir. Bu düzenleme, maaş miktarında artış veya ek yardımlar şeklinde olabilir.

65 yaş maaşı nedir?

  • 65 yaş maaşı, emekli olamayan ve belirli şartları taşıyan 65 yaş ve üstü vatandaşlara devlet tarafından bağlanan düzenli bir maaştır.

65 yaş maaşı için hangi şartları taşımam gerekiyor?

  • 65 yaşını doldurmuş olmalı, herhangi bir geliriniz olmamalı ve emekli olmamalısınız.

Bu maaşı alabilmek için prim ödemem gerekiyor mu?

  • Hayır, 65 yaş maaşı için prim ödeme şartı bulunmamaktadır.

Maaş miktarı sabit midir?

  • Hayır, maaş miktarı memur maaş katsayısına yapılan zamlar doğrultusunda değişiklik gösterebilir.

Yeni kabinenin bu konuda bir planı var mı?

  • Evet, yeni kabinenin kurulmasıyla birlikte 65 yaş aylığı alan vatandaşlar için yeni düzenlemeler beklenmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, emeklilik maaşı alamayan veya emekli olma hakkını elde edemeyen 65 yaş üstü vatandaşlarına yeni bir maaş sistemiyle destek olmayı amaçlamaktadır. Bu maaş sistemi, bu vatandaşların yaşlılık dönemlerinde ekonomik olarak daha rahat bir yaşam sürdürebilmeleri için tasarlanmıştır.

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