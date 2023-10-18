EYT'li olamayan staj ve çıraklık sigortası mağdurları müjde! Milyonlar bu haberi bekliyordu resmen geldi

Bu düzenleme, milyonlarca kişinin emekli olmasını sağlamış ve EYT'den yararlanabilmesine imkan tanımıştı. Ancak, EYT düzenlemesi kapsamının dışında kalan staj ve çıraklık mağdurları için hala bir çözüm bulunamamıştı. Staj ve çıraklık mağdurları, uzun bir süredir haklarını aramaya devam ediyorlardı. Hükümetten bu konuda henüz resmi bir açıklama gelmemişti.

Bu süreçte, EYT yasasının 2022 yılı sonunda kesinleşmesi ve 2023 yılında tam olarak yürürlüğe girmesi bekleniyordu. Ancak, Kahramanmaraş depremi gibi beklenmeyen olaylar, bu süreci geciktirdi. Depremin yol açtığı zararlar ve acil yardım ihtiyacı, EYT yasasının uygulanmasında bir gecikmeye neden oldu. Staj ve çıraklık mağdurları için açılan bu yeni kapı, uzun bir bekleyişin ardından geliyor. İşe giriş tarihlerine göre ayrılan bu mağdurlar, yıllardır haklarını aramak için mücadele ettiler. Ancak bu süreçte resmi bir çözüm bulunamadı.

Staj ve Çıraklık Mağdurları Federasyonu'nun kurulması, bu kişilere umut ışığı olabilir. Federasyon, bu mağdurların güçlerini bir araya getirerek daha etkili bir şekilde taleplerini dile getirmelerini sağlayacak.

EYT düzenlemesi, 8 Eylül 1999 ve öncesi işe girişi olan kişileri kapsayan bir yasa olarak Türkiye'de büyük bir değişimi temsil ediyor. Ancak, bu düzenleme kapsamının dışında kalan staj ve çıraklık mağdurları için de bir çözüm bulunması gerekiyor. Staj ve Çıraklık Mağdurları Federasyonu'nun kurulması, bu kişilerin seslerini daha gür bir şekilde duyurabilmelerine ve haklarını arayabilmelerine yardımcı olabilir.

Staj ve Çıraklık Mağdurlarına Müjde: Federasyon Kuruldu

Staj ve çıraklık mağdurlarının beklediği müjdeli haber sonunda geldi. 8 Eylül 1999 ve öncesi işe girişi olan kişileri kapsayan EYT yasası, 2022 yılında harekete geçirildi. Ancak, staj ve çıraklık mağdurları için bir çözüm bulunamadı.

Bu nedenle, staj ve çıraklık sigortası mağdurları, farklı şehirlerde dernekler kurmaya başladılar. Bu dernekler aracılığıyla seslerini duyurmaya çalıştılar ve haklarını aramak için çaba harcadılar.

Sonunda, staj ve çıraklık mağdurları için umut verici bir adım atıldı. Staj ve Çıraklık Mağdurları Federasyonu kuruldu. Bu federasyon, meslek liseleri ve çıraklık okullarından mezun olan kişilerin haklarını savunmayı ve EYT kapsamına alınmalarını sağlamayı amaçlıyor.

Bu federasyon, mağdurların seslerini daha etkili bir şekilde duyurabilmeleri için bir platform sağlayacak. Staj ve çıraklık mağdurları, bu federasyon aracılığıyla haklarını aramak ve taleplerini yetkililere iletmek için bir araya gelebilecekler.

EYT düzenlemesi, 8 Eylül 1999 ve öncesi işe girişi olan kişileri kapsayan bir yasa olarak Türkiye'de uzun bir süre bekleniyordu. Ancak, bu düzenleme kapsamının dışında kalan staj ve çıraklık mağdurları için henüz bir çözüm bulunamamıştı.

Staj ve Çıraklık Mağdurları Federasyonu'nun kurulması, bu kişiler için umut verici bir gelişme olarak karşılandı. Bu federasyon, mağdurların haklarını savunmalarına yardımcı olacak ve EYT kapsamına alınmaları için mücadele edecek.