EYT Sizi Teğet Geçtiyse Üzülmeyin! İşte Kademeli Emeklilik Sisteminde Emekli Olacağınız Yaş...

Emekliler için daha önce Meclis üzerinde önemli değişikliklere imza atıldı. Bu sayede milyonlarca vatandaş yaş bekleme derdinden kurtuldu. Peki geriye kalan emekli adayları için bir çalışmaya imza atılacak mı? Gecce farkı ile detayları aktarıyoruz. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda yeni bir gelişme yaşandı. 8 Eylül 1999 öncesinde işe başlayanların emeklilik şartlarını kolaylaştıran düzenleme, 3 Mart 2023'te yasalaştı. Bu düzenleme, kadınlar için 25 yıl sigortalılık ve 45 yaş, erkekler için ise 25 yıl sigortalılık ve 50 yaş şartını yerine getirenleri kapsıyor. Bu grup, artık yaş sınırı olmaksızın emekli olma hakkına sahip.

Yaş Şartı Ortadan Kalkacak mı?

9 Eylül 1999'dan sonra işe başlayanlar için halen yaş şartı uygulanıyor. Bu durumdaki vatandaşların durumunu iyileştirmek amacıyla Demokrat Parti milletvekillerince bir yasa teklifi hazırlandı ve TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Önerilen düzenleme, 1999 ile 2008 yılları arasında işe başlayanları kapsayacak şekilde kademeli bir emeklilik sistemi öngörüyor.

Teklif, 1999 yılında işe başlayan kadınlar için 43, erkekler için ise 45 yaş sınırını getiriyor. Bu yaş sınırı, her geçen yıl bir yıl artarak, 2008'de işe başlayanlar için kadınlarda 48, erkeklerde 50 yaşa ulaşıyor. Aynı zamanda, prim günü şartı da kademeli olarak azaltılıyor. 1999'da işe girenler için 7.000 gün prim şartı belirlenirken, bu şart her yıl 250 gün azalarak 2008'de işe başlayanlar için 6.250 güne düşüyor.

Meclis'ten Yasa ile Geçmesi Bekleniyor

Eğer bu teklif yasalaşırsa, 1999-2008 arası işe girenler, belirlenen yaş ve prim günü şartlarını yerine getirerek emekli olabilecekler. Ancak, teklifin yasalaşabilmesi için Meclis'te yeterli sayıda desteğin sağlanması gerekiyor. Bu teklifin yasalaşması durumunda, milyonlarca çalışan için emeklilik hayallerinin gerçekleşmesi anlamına geliyor. Bu, özellikle bu dönemde işe başlayan kişiler için önemli bir gelişme olacak.