EYT olmadan emeklilik formülü az önce açıklandı! 10 sene erken emekli olmak o şartla mümkün

10 sene erken emekli olmak o şartla mümkün! EYT olmadan emeklilik formülü az önce açıklandı- AK Parti tarafından sunulan kanun teklifi ile emekli olmak isteyen kişilere yönelik kurallarda yeni bir düzenlemeye gidilmişti. Bu düzenlemeyle, ilk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 ve öncesine denk gelen kişiler için emeklilikte yaş şartı kaldırılmıştı.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamına giren kişiler, prim günü ve hizmet yılı şartlarına bakılmaksızın yaş şartı olmaksızın erken emeklilik hakkı elde ederken, EYT kapsamına girmeyen kişiler ise erken emeklilik için farklı yöntemler arayışına girmişti. Bu kişiler için 4500 prim günü şartıyla emeklilik formülü ortaya çıktı.

EYT'siz erken emeklilik mümkün mü? 4500 günden emekli olma şartları nelerdir? sorularının cevabı araştırılmaktadır. Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası çıktıktan sonra, 8 Eylül 1999 ve öncesinde işe giren kişiler EYT kapsamına girmekteyken, bu tarihten sonra sigortalı olan kişiler erken emeklilik hakkını kaybederek kapsam dışında kalmışlardır. Ancak, 3600 günden veya 4500 günden emeklilik hakları belirli koşullar altında verilir.

Örneğin, 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında işe giren kadınlar 58 yaşında, erkekler ise 60 yaşında emeklilik hakkı kazanabilmektedir.

EYT'siz erken emeklilik formülü ortaya çıktı! 10 sene erken emekli olmak o şartla mümkün! SGK emeklilik tablosu EYT sonrası güncellendi! 1999 öncesi ve 2000-2008 dönemlerine göre 49, 50 ve 51 yaşla emeklilik hakkı kazanan kişilerin yaş durumları belirlendi.

Diğer bir formül ise 3600 günden emeklilik formülü olarak öne çıkmaktadır. Bu durumda, 3600 prim günü ve 15 yıl sigortalılık süresi şartıyla 55 yaşında erken emeklilik hakkı elde edilebilmektedir. Ancak, 3600 günden emekli olan kişilerin emekli aylıkları daha düşük olmaktadır. Bu kişiler, kısmi emeklilik hakkını elde etmektedir ve emekli maaşları bu kapsamda daha düşük ödenir.