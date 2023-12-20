EYT Değişti: 2000 Sonrasındaki Çalışanlarda Erken Emekli Olacak, Karar Meclise Geldi, Onaylanması Bekleniyor

Yeni düzenleme ile emeklilik yaşları düşürülerek, çalışanlara daha erken emeklilik hakkı tanınacak. Ayrıca kadınlar, Bağ-Kur'lular ve taşeron işçiler için özel avantajlar da sağlanacak.

Yapılacak olan yeni emeklilik reformuyla birlikte, 2000 sonrası girişli çalışanlar için emeklilik yaşları belirleniyor. Kadınlar için emeklilik yaşları 51, 52 ve 53, erkekler için ise 56, 57 ve 58 olarak düzenlenecek. Bu adım, 2000 sonrası girişli çalışanlara daha erken emeklilik fırsatı tanıyarak gelecekteki emeklilik dönemlerini olumlu bir şekilde etkileyecek.

Kadınlar ve Bağ-Kur'luları kapsayan bir diğer reform ise emeklilik sürelerinin kısaltılması ve özel avantajların sağlanması. Bu sayede daha adil bir emeklilik sistemi oluşturulması ve belirli gruplara daha iyi koşulların sağlanması amaçlanıyor.

Reform sürecinde, taşeron işçilere de kadro verilmesi önemli bir konu olarak ele alınıyor. Bu düzenleme ile yaklaşık 100 bin taşeron işçi, kadro imkanından faydalanacak ve daha güvenceli bir çalışma ortamına kavuşacak.

Kamu görevlilerine ek gösterge sağlanması da reform sürecinde dikkat çeken bir adım. Bu düzenleme ile yaklaşık 470 bin kamu görevlisinin maaşlarında artış sağlanacak ve çalışanların motivasyonu olumlu yönde etkilenecek. Bu, kamu sektöründe çalışanların daha adil bir rekabet ortamında yer almalarına katkı sağlayacak.