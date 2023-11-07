EYT akabinde Staj ve Çıraklık koşulları belli oldu! 5000+1 yıllık prim, 52 yaş geliyor! İşe girişte 2000 sonrası…

Bu yasa ile birlikte, staj ve çıraklık sigortası da emeklilik konusunda gündeme geldi. Peki, staj ve çıraklık sigortası nedir? Kimler için geçerlidir? Bu sigortalar, erken emeklilik fırsatı sunar mı? Bu yazıda, bu soruların cevaplarını bulacaksınız.

Staj ve Çıraklık Sigortası

Staj ve çıraklık sigortası, sigortalı olarak çalışmaya başlamadan önce yapılan staj ve çıraklık sürelerinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından primli olarak kabul edilmesini sağlayan bir uygulamadır. Bu süreler, emeklilik için gerekli prim gün sayısına eklenir ve emeklilik hakkı kazanma sürecini hızlandırabilir.

Staj Sigortası

Staj sigortası, avukatlık stajını tamamlayan avukatlar için geçerlidir. Avukatlar, sigortalı olmaksızın ilk 6 ay mahkemelerde, kalan 6 ay da avukat yanında olmak üzere toplam 1 yıllık staj sürelerini borçlanabiliyorlar. Bu sayede, staj dönemlerinin prim günleri olarak kabul edilir ve emeklilik sürecinde avantaj sağlarlar.

Çıraklık Sigortası

Çıraklık sigortası, meslek liselerinde eğitim gören öğrenciler için geçerlidir. Meslek liselerinde çıraklık eğitimi alan öğrenciler, 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını geçmemiş olmaları halinde, sigortalı olarak çalışmaya başladıkları tarihten itibaren geriye dönük en fazla 2 yıla kadar çıraklık sürelerini borçlanabilirler. Bu süreler, emeklilik için gereken prim gün sayısına eklenir ve erken emeklilik yolunda bir adım olabilir.

Staj ve Çıraklık Sigortası ile Erken Emeklilik Mümkün mü?

Staj ve çıraklık sigortası, emeklilik için gerekli prim gün sayısını artırarak erken emeklilik imkanı sunabilir. Örnek vermek gerekirse, 10 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim günü gereken bir kişi, staj sigortası ile 1 yıllık prim gününü daha kazanırsa, emeklilik yaşı 1 yıl öne çekilebilir. Bu, emekliliği düşünürken göz önünde bulundurulması gereken önemli bir fırsattır.

Staj ve Çıraklık Sigortası Nasıl Borçlanır?

Staj ve çıraklık sigortası borçlanması için, SGK’ya başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuru için gerekli belgeler şunlardır:

Staj Sigortası İçin:

Avukatlık ruhsatnamesi

Staj yaptığına dair belge

Çıraklık Sigortası İçin:

Çıraklık eğitimi aldığına dair belge

Meslek lisesi diploması

Başvurunuzun kabul edilmesi halinde, staj veya çıraklık süreleriniz emeklilik hesabınıza eklenir ve daha erken bir emeklilik planı yapabilirsiniz.

Staj ve Çıraklık Sigortası Borçlanması Ne Kadar Tutar?

Staj ve çıraklık sigortası borçlanma tutarı, sigorta başlangıç tarihine göre değişmektedir. 2008 yılı ve sonrasında sigortalı olanlar için borçlanma tutarı, günlük asgari ücretin brüt tutarının 3’te 1’i kadardır. 2008 yılı öncesinde sigortalı olanlar için ise borçlanma tutarı, günlük asgari ücretin brüt tutarının yarısı kadardır.

Bu sayede, staj ve çıraklık sigortası ile emeklilik sürecinizi hızlandırabilir ve daha erken bir emeklilik hayali kurabilirsiniz. Ancak başvuru ve detaylı bilgi için SGK ile iletişime geçmek önemlidir.