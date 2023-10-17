Evliya Çelebi bile ondan bahsediyor! Şifalı o meyvenin hasadı başladı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, tarihi Seyahatname'ye ilham kaynağı olan Osmaneli ayvasının bereketi topraklardan taşınıyor. Bu yılın hasat mevsimi, Sakarya Nehri'nin sularıyla sulanan verimli topraklarda başladı.

Osmaneli ayvası, hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük ilgi görüyor. Belediye tarafından Beşevler köyünde kurulan tesiste bu değerli meyve, ayva lokumu, reçel, pekmez, ayva tatlısı gibi çeşitli ürünlere dönüştürülüyor.

Osmaneli Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Kurucular Kurulu Başkanı Ertuğrul Ünver, bu özel meyvenin özelliklerini şöyle anlattı: "Osmaneli ayvası, sululuğuyla armut ve elma gibi, yani mideye rahatlıkla inebilen bir tada sahiptir. Ayrıca, benzersiz aromasıyla da öne çıkar. Bu ayvanın kökleri Osmanlı İmparatorluğu'na kadar dayanmaktadır. Ünlü gezgin Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sinde bile bu meyveye yer verilmiş ve şifalı olduğu vurgulanmıştır."

Osmaneli ayvası, özellikle coğrafi özellikleri nedeniyle eşsiz bir lezzete sahiptir. Toprağın verimli olması ve Sakarya Nehri'nin sularıyla sulanması, bu meyveye eşsiz bir tat ve sululuk katmaktadır. Osmaneli ayvası, çeşitli ürünlere dönüştürülerek sofralarda yerini alırken, yerel ekonomiye de büyük katkı sağlıyor.

Osmaneli ayvasının kökenleri oldukça eskiye dayanmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde bile bu meyve büyük bir öneme sahipti. Ünlü gezgin Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sinde, Osmaneli ayvasının şifalı olduğu ve tadının eşsiz olduğu belirtilmiştir. Bu tarihi meyve, günümüzde de aynı lezzet ve değerle üretilmeye devam ediyor.

Osmaneli ayvasının hasadının başlaması, bölge için büyük bir sevinç kaynağıdır. Bu özel meyve, hem geleneksel tatları yaşatmak hem de yerel ekonomiye katkı sağlamak adına büyük bir öneme sahiptir. Osmaneli ayvasının lezzeti ve tarihi kökenleri, onu benzersiz kılmaktadır.

Ayva üretimi, Osmaneli'de binlerce kişi tarafından gerçekleştiriliyor ve bu meyve sadece sofralarımızı değil, aynı zamanda sağlık ve kozmetik sektörünü de besliyor. Ayva çekirdeklerinin sağlık sektöründe ve kozmetik ürünlerde kullanılması, bu meyvenin çok yönlülüğünü gösteriyor.

Ayva hasadı yapan çiftçiler, bu yıl Osmaneli'de günlük 1500 kişinin bu işle uğraştığını bildirdi. Ayvanın kendisi sofralarda tüketilirken, çekirdekleri ise sağlık sektörü ve kozmetik ürünler için değer taşıyor. Bu konuda açıklamalarda bulunan Ünver, ayvanın çekirdeklerinin sağlık sektöründe ve kozmetik ürünlerde kullanıldığını belirtti ve ekledi: "Reçel veya pekmez yaparken ayvanın çekirdeklerinden atarsanız, çok güzel bir lezzet verir. Yani hem sağlık sektöründe hem de kozmetik ürünlerde kullanılıyor."

Bu sezon 10 bin ton dolayında rekolte beklediklerini ifade eden Ünver, ayvanın çoğunlukla iç piyasada, özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlere gönderildiğini, ayrıca yurt dışına da ihraç ettiklerini belirtti. Rusya ve Uzak Doğu ülkeleri, Türk ayvasının lezzetini tatma fırsatını yakalayan ülkeler arasında bulunuyor.

Ayva üreticilerinden Erkan Kaya, 14 yıldır ayva üretimi yaptıklarını ve bu sezon rekoltenin kendilerini memnun ettiğini dile getirdi. Kaya, hasadın büyük bir heyecan ve umutla başladığını belirterek, ürünleri "orta boy" ve "dev boy" olarak ayırdıktan sonra buzhaneye kaldırdıklarını ve burada 2 ay beklettikten sonra satışa sunduklarını söyledi.

Ayvanın sadece mutfaklarda değil, aynı zamanda sağlık ve güzellik alanlarında da değer bulması, bu geleneksel meyvenin çok yönlülüğünün bir göstergesi olarak dikkat çekiyor. Sağlık sektöründe ve kozmetik ürünlerde kullanılan ayva çekirdekleri, yerel ekonomiye katkı sağlamanın yanı sıra Türk tarımının zenginliğini ve çeşitliliğini vurguluyor.