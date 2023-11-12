Evlenecek çiftler, emekliler, memurlar, 4D'li taşeron işçiler, staj ve çıraklık bekleyenlere müjde! 2. Torba Yasa’da son durum

Bu kapsamlı düzenlemeler, vatandaşların hayatına doğrudan etki edecek ve birçok kişinin merakla beklediği konuları içeriyor.

Torba Yasa Ne Zaman Çıkacak?

TBMM Başkanlığı'na henüz sunulmamış olan torba yasa teklifi, kulislerden edinilen bilgilere göre yakın zamanda Meclis'e sunulabilir. Bu yasa teklifinin içeriği ve yürürlüğe giriş tarihi merakla bekleniyor.

Yeni Torba Yasa Maddeleri Neler Olacak?

Yeni torba yasanın içeriği ekonomik konuları içerecek şekilde düzenleniyor. Beklenen maddeler arasında emekliye 5 bin TL Cumhuriyet ikramiyesi, memur ve emekli maaş zammı, evlilik kredisi, taşerona kadro, konutların turizm amaçlı kiralanması, ev hanımlarına emeklilik ve Aile ve Gençlik Bankası gibi konular bulunuyor.

Meclis’in İlk Gündem Maddesi Emekli Maaş Zammı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın açıklamalarına göre, Meclis'in ilk gündem maddesi emekli maaş zammı olacak. Bu, emekliler için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Cumhuriyet Bayramı İkramiyesi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen bir yasa teklifi ile emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yapılması öngörülüyor.

Taşerona Kadroda Son Durum

Taşeron işçilere kadro verilmesi çalışmaları devam ediyor ve yaklaşık 90 bin taşeron işçisinin bu düzenlemeden yararlanması bekleniyor.

Ev Hanımlarına Emeklilik

Ev hanımlarına yönelik emeklilik düzenlemesi de gündemde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu konuda önemli adımlar atılacağını duyurdu.

Faizsiz Evlilik Kredisi

Evlenecek çiftlere yönelik 2 yıl ödemesiz, 48 ay vadeli 150 bin TL'lik faizsiz evlilik kredisi, Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ile Meclis gündemine taşındı.

Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması

Konutların turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin yeni düzenlemeler yapılacak. Bu düzenlemeler, konut sahiplerine yeni fırsatlar sunacak.

Yeni Emekli Zammı Nasıl Olacak?

Emekli maaşlarına yapılacak zam henüz netleşmese de, kademeli olarak seyyanen ve yüzdelik zammı içeren bir düzenleme olması bekleniyor. Emekli aylıkları ile ödenen primler arasındaki bağın ortadan kalkması, emekliler için yeni bir düzenlemeyi gerekli kılıyor.