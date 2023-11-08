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Evinde ayçiçek yağı olanlar dikkat: Atık yağlarınızı sakın dökmeyin talih kuşu size vuracak

Türkiye'nin dört bir yanındaki belediyeler, sürdürülebilirlik ve çevre koruma konusunda önemli adımlar atıyor.

Evinde ayçiçek yağı olanlar dikkat: Atık yağlarınızı sakın dökmeyin talih kuşu size vuracak
YAŞAM
Yayın Tarihi : 08-11-2023 12:07

Antalya Muratpaşa Belediyesi'nin başı çektiği atık yağ kampanyaları, bu bilinçli hareketin parlayan örneklerinden biri.

Atık Yağınızı Sakın Dökmeyin!

Muratpaşa Belediyesi, kızartma yağlarının atıklarını geri almak için vatandaşlara cazip teklifler sunuyor. "5 litresine 150 lira verdiğiniz kızartmalık yağın atığını 95 liraya geri alıyoruz." diyerek, ev ekonomisine katkıda bulunuyor.

Vatandaşlar İçin Kazançlı Geri Dönüşüm

Vatandaşlar, kullanılmış 5 litre yağlarını belediyeye 95 TL'ye satarak, hem çevreye katkı sağlıyor hem de ekonomik bir kazanç elde ediyor.

TMO ile Ekonomik Ayçiçek Yağı

TMO'nun yeni düzenlemesiyle, vatandaşlar 5 litre ayçiçek yağını sadece 40 TL ek ödeyerek alabilecekler. Bu sayede maliyeti düşürmek ve ev bütçesine katkı sağlamak mümkün olacak.

Muratpaşa Belediyesi'nden Ödüllü Geri Dönüşüm Projesi

Muratpaşa Belediyesi, Çevreci Komşu Kart projesi ile geri dönüşümü teşvik ediyor. Bitkisel atık yağların alım fiyatını 10 liradan 95 liraya çıkaran bu proje, çevre dostu bir gelecek için önemli bir adım niteliğinde.

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