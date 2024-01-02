Evde Hasta Bakanlara Aylık En Az 7500 TL Ödenecek

Asgari ücretin yüzde 49 oranında artırılmasıyla birlikte, Türkiye'de milyonlarca vatandaşın merakla beklediği sosyal yardımlar ve diğer maaşlarla ilgili yeni düzenlemeler gündeme geldi. Bu kapsamda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklama sonrası, asgari ücret 17 bin 2 TL olarak belirlendi.

Evde Bakım Ücretlerine Yeni Zam Ekleniyor

Asgari ücretteki bu artış, sosyal yardımların ve diğer ödeme kalemlerinin de yeniden düzenlenmesini gerekli kıldı. Özellikle evde bakım maaşı, bu durumdan etkilenecek önemli yardım kalemlerinden biri. Evde bakım maaşı, memur maaşı katsayısına göre hesaplandığı için, 2024 yılında uygulanacak olan evde bakım maaşının netleşebilmesi için memur maaşı zammının açıklanması bekleniyor. 3 Ocak tarihinde açıklanacak olan katsayı sonrası, şu anda 5 bin 98 TL olan evde bakım maaşı güncellenecek. Evde bakım maaşı, maddi ve fiziki yeterlilikten yoksun kişilere bakım sağlayan yakınlarına yönelik bir sosyal destek programıdır. Bu yardımdan yararlanmak için, hanede kişi başına düşen ortalama aylık gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması gerekiyor. Bu şartı karşılayanlar, ilgili Sosyal Hizmetler İl/İlçe Müdürlüklerine başvuruda bulunarak, sosyal destek talebinde bulunabilirler. Başvurular, yetkili birimler tarafından değerlendirildikten sonra, uygun görülen kişilere her ay PTT veya Ziraat Katılım Bankası aracılığıyla ödeme yapılmaktadır.

Asgari ücretin artırılmasıyla birlikte evde bakım maaşı ve diğer sosyal yardımların da yeniden düzenlenmesi bekleniyor. Bu durum, özellikle ekonomik anlamda desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlar için önemli bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Vatandaşların, bu yeni düzenlemeleri ve başvuru koşullarını dikkatle takip etmeleri önem taşıyor. Yeni yılda yapılacak düzenlemeler, hem evde bakım maaşı alan bireyler hem de bu yardımlara başvurmayı düşünenler için yeni fırsatlar sunabilir.