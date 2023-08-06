Evde günde 3,5 saat çalışarak 20.000 TL maaş alabilirsiniz! İşsizler bayram ediyor!

Bu bağlamda, İŞKUR ev hanımlarına iş imkanı sunan bir uygulamayı başlatmıştır ve bu proje ile ev hanımlarının iş istihdamı sağlanarak aile bütçesine katkıda bulunmaları hedeflenmektedir.

Uygulama kapsamında İŞKUR tarafından evden çalışma imkanı sunulan ilanlara başvuru yapan kişiler, çeşitli alanlarda evden çalışma fırsatı bulabilirler. Bu ilanlar genellikle paketleme işi olup, ev hanımları sabun, şeker, kulak çöpü, maske gibi ürünleri paketleyerek gelir elde edebilirler.

Başvuru yapmak isteyenler için yaş veya tecrübe gibi zorunluluklar genellikle aranmamaktadır. Gelir elde etmek isteyen herkes, İŞKUR'un ilanlarına kolaylıkla başvurabilir ve onaylanması halinde paketleme işine başlayabilirler. Çalışma süresini kendileri belirleyebilirler ve en az 3 saat çalışarak iyi bir paketleme performansı göstererek 20 bin TL'ye kadar gelir elde edebilirler.

Paketleme işi başvuruları İŞKUR'un resmi internet adresi olan https://www.esube.iskur.gov.tr üzerinden gerçekleştirilebilir. İlgili siteye üye olmayanlar, en yakın İŞKUR şubesine giderek kayıt olabilirler ve başvurularını kolayca tamamlayabilirler. Onaylanan başvurular sonrasında, paketleme yapılacak ürünler kargo ile ev hanımlarının adreslerine teslim edilir.

Evden çalışma imkanı, ev hanımlarının hem aile sorumluluklarıyla ilgilenmelerine hem de gelir elde etmelerine olanak tanırken, İŞKUR'un bu projesi, ev hanımlarının ekonomik anlamda daha bağımsız olmalarına yardımcı olmaktadır.