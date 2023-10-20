Advert

Evde ek iş müjdesi! Ayda 7.500 ve 15.000 TL maaş! Evde paketleme işiyle geçim derdine son

Son dönemde ülkemizde ekonomik zorluklar arttıkça, birçok vatandaş ek iş arayışına girmiştir. Çünkü enflasyon karşısında güç kaybeden maaşlar, insanları ek gelir kaynaklarına yönlendirdi.

Evde ek iş müjdesi! Ayda 7.500 ve 15.000 TL maaş! Evde paketleme işiyle geçim derdine son
YAŞAM
Yayın Tarihi : 20-10-2023 08:22

Evde paketleme işleri, özellikle ev hanımları ve öğrenciler tarafından ilgi gören bir ek iş seçeneği olmuştur. İŞKUR üzerinden bu iş ilanlarını takip ederek, siz de ek gelir elde etme fırsatına sahip olabilirsiniz.

Evde Paketleme İşleri ile İlave Gelir Elde Edin

Evde paketleme işleri, ek gelir elde etmek isteyenler için cazip bir seçenektir. Aylık olarak 7.500 TL ile 15.000 TL arasında ek kazanç sağlama fırsatınız bulunmaktadır. Bu tür işler, genellikle küçük veya büyük ölçekli üretim yapan firmalar tarafından sunulmaktadır.

Evde Paketleme İşçisi Aranan Alanlar

Evde paketleme işleri, farklı alanlarda talep görmektedir. İşte bu alanlardan bazıları:

  • Mandal paketleme işi aranıyor.
  • Davetiye paketleme işi aranıyor.
  • Kutu ve koli paketleme işi aranıyor.
  • Plastik ve karton bardak paketleme işi aranıyor.
  • Etiket paketleme işi aranıyor.
  • Nikah şekeri paketleme işi aranıyor.
  • Kürdan paketleme işi aranıyor.
  • Su balonu paketleme işi aranıyor.

Evde Paketleme İşi ile Ne Kadar Kazanabilirsiniz?

Evde paketleme işi yaparak aylık gelir elde etme fırsatınız işe bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Örneğin, bir ay içinde toplam 26 gün boyunca çalışırsanız, aşağıdaki gibi kazançlar elde edebilirsiniz:

  • Günde 200 paketleme işi ile ayda 7.500 TL kazanç sağlarsınız.
  • Günde 300 paketleme işi ile ayda 12.200 TL kazanç sağlarsınız.
  • Günde 400 paketleme işi ile ayda 15.000 TL kazanç sağlarsınız.

Evde Paketleme İşi Veren Firmalar

Evde paketleme işi veren firmalar, internet üzerinden kolayca bulunabilir. İşte bazı örnekler:

  • Saha Polyester: Evde paketleme işi veriyor.
  • Güldal Sentetik Dokuma: Evde paketleme işi veriyor.
  • Koton: Evde paketleme işi veriyor.
  • LC Waikiki: Evde paketleme işi veriyor.
  • Mavi: Evde paketleme işi veriyor.
  • DeFacto: Evde paketleme işi veriyor.
  • Nadir Tekstil: Evde paketleme işi veriyor.
  • Özdilek: Evde paketleme işi veriyor.
  • Penti: Evde paketleme işi veriyor.

İŞKUR Evde Paketleme İş İlanları İçin Tıklayın

Eğer ek gelir elde etmek için evde paketleme işleri ilanlarına başvurmak isterseniz, İŞKUR'un resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz. İş ilanlarını inceleyerek size en uygun işi bulabilirsiniz. Unutmayın ki bu tür işler, disiplinli ve düzenli çalışmayı gerektirir. Başvurularınızı yaparken işverenin taleplerine dikkat etmekte fayda var.

Benzer Haberler
Türk Telekom Vodafone Turkcell hattı olanlar o tarihe dikkat! Yaptırmayan 200 ile 500 TL ödeyecek Türk Telekom Vodafone Turkcell hattı olanlar o tarihe dikkat! Yaptırmayan 200 ile 500 TL ödeyecek
Yeni kasa Fiat Egea Sedan müjdesi! Tasarım şahane fiyatı daha ucuz! Yeni kasa Fiat Egea Sedan müjdesi! Tasarım şahane fiyatı daha ucuz!
Toyota yine yaptı, yapacağını! Kampanyalı C-SUV Corolla Cross fiyatları inanılmaz! Toyota yine yaptı, yapacağını! Kampanyalı C-SUV Corolla Cross fiyatları inanılmaz!
1999-2000-2001-2002 tarihlerinde sigortalı olanlara 44- 45-46-47-52 yaş arasındakilere erken emeklilik hakkı 1999-2000-2001-2002 tarihlerinde sigortalı olanlara 44- 45-46-47-52 yaş arasındakilere erken emeklilik hakkı
SGK memur alımı KPSS 2023/6 tercih sonuçları belli oldu! Boş kontenjan kaldı mı? SGK memur alımı KPSS 2023/6 tercih sonuçları belli oldu! Boş kontenjan kaldı mı?
Tab Gıda ve Vera GYO halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi? Borsada işleme başlama tarihi hangi gün, ne zaman Tab Gıda ve Vera GYO halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi? Borsada işleme başlama tarihi hangi gün, ne zaman
ÇOK OKUNANLAR
Afra Saraçoğlu'nu çıldırtan soru! 'Bıkmadınız mı?'
  • 17-10-2023 11:45

Afra Saraçoğlu'nu çıldırtan soru! 'Bıkmadınız mı?'

Yabani dizisinin yıldızının eski aşkı rol arkadaşı çıktı! Görenler çok şaşırdı
  • 17-10-2023 10:04

Yabani dizisinin yıldızının eski aşkı rol arkadaşı çıktı! Görenler çok şaşırdı

Aile'de Kıvanç Tatlıtuğ'un çıplak hali olay oldu!
  • 20-10-2023 09:45

Aile'de Kıvanç Tatlıtuğ'un çıplak hali olay oldu!

Burcu Esmersoy
  • 19-10-2023 16:33

Burcu Esmersoy "İsrail'in yanındayım" paylaşımını beğenince ortalık karıştı! Hemen açıklama yaptı

Bensu Soral-Hakan Baş çifti 'ayrılık' iddiasına isyan etti!
  • 16-10-2023 09:55

Bensu Soral-Hakan Baş çifti 'ayrılık' iddiasına isyan etti!