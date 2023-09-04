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Evde bakım maaşı alanlara karalar bağlatan haber! Maaşdan şoke eden kesinti açıklandı!

Yeni yönetmelik değişikliği ile evde bakım yardımı başvuru şartlarında önemli değişiklikler yaşandı. Başvuru yapmadan önce yeni şartları ve gereken belgeleri dikkatlice incelemek önemlidir. 

Evde bakım maaşı alanlara karalar bağlatan haber! Maaşdan şoke eden kesinti açıklandı!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 04-09-2023 09:51

Evde bakım yardımı alan kişiler için yeni yönetmelik değişikliği ile birlikte önemli değişiklikler yaşandı. Ayrıca, evde bakım yardımı miktarının ne kadar olduğu ve alınabilmesi için dikkate alınması gereken diğer önemli bilgileri de sunacağız.

Yeni Başvuru Şartları

Yeni yönetmelik değişikliği ile birlikte evde bakım yardımı başvuru şartları büyük bir değişikliğe uğradı. Artık sadece elde edilen gelir değil, sahip olunan tüm varlıklar da yardım başvurusu yapılırken göz önünde bulundurulmaktadır. Örneğin, nafaka gelirleri veya öğrencinin aldığı burs gibi gelirler dahi başvuru sahibinin toplam gelirine dahil edilmektedir. Bu durum vatandaşlar arasında endişe yaratan bir konu olarak öne çıkmaktadır.

Evde bakım maaşı alanlara karalar bağlatan haber! Maaşdan şoke eden kesinti açıklandı22

Gerekli Belgeler

Evde bakım yardımı başvuruları için gerekli belgeler oldukça önemlidir. Başvuruda bulunan kişinin T.C. kimlik numarası, engelli kişinin fotoğrafları ve evde yaşayan kişilerin gelir ve ekonomik durumunu gösteren belgeler sunulmalıdır. Bu belgelere, faiz geliri veya kira yardımı gibi diğer gelirlerin de dahil edilmesi gerekmektedir.

Yardım Miktarı Ne Kadar?

Evde bakım yardımı miktarı, 2023 Temmuz itibarıyla aylık 5,098 TL'ye yükselmiştir. Bu yardımın alınabilmesi için başvuruda bulunan kişinin geliri, aynı evde yaşayan kişi sayısına bölünerek hesaplanmaktadır. Eğer kişi başına düşen gelir, asgari ücretin 3'te 2'sinden daha düşükse evde bakım yardımı ödenebilmektedir.

Kesintiler ve Değişiklikler

Evde bakım yardımı alacak kişiler için önemli bir nokta, yardımın belirli şartlar altında kesilebileceğidir. Toplam geliri kişi başına düşen asgari ücretin 3'te 2'sinden fazla olan kişiler evde bakım yardımı alamayacaktır. Ayrıca, bu yardımın 6 ayda bir yapılan zamlarla değişebileceği ve memurlara yapılan zam kat sayısının yardımı etkileyebileceği unutulmamalıdır.

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