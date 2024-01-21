Ev Sahiplerinin Yeni Yolu: Kira Uyarlama Davalarıyla Yüzde 25 Sınırını Aşmak

Ev sahipleri, kira bedelinin yüzde 25 zam sınırını yetersiz buldukları için yeni yollar arayışına girdi. Son iki yılda kira tespit davalarında patlama yaşanırken, beş yıldan eski kiracılara açılabilen bu davanın kısıtlamaları ev sahiplerini alternatif arayışına itti. Hukukçular, bu noktada karşımıza çıkan "uyarlama davası" taleplerinin arttığını belirtiyor. Bu dava türü, beş yıl kriteri olmaksızın, ev sahiplerine 1-2 yıllık kiracıları için kira bedelini revize etme imkanı tanıyor.

Uyarlama Davasının Yükselen Talepleri

Son aylarda ev sahiplerinin kira uyarlama taleplerinde büyük bir artış yaşandığını belirten hukuk uzmanları, bu durumun beş yıl kriterinin olmamasından kaynaklandığını vurguluyor. Hukukçular, ev sahiplerinin artık kısa vadeli kiracılara karşı da harekete geçtiğini ifade ediyor.

Uyarlama Davasında Zaman Kriteri Yok

Tespit davalarının aksine uyarlama davasında zaman kriteri bulunmaması, ev sahiplerine esneklik sağlıyor. Bu durum, ev sahiplerine daha hızlı bir şekilde kira bedeli revizyonu talebinde bulunma imkanı tanıyor.

Uyarlama Davasının İspat Şartları

Ancak uzmanlar, uyarlama davası için düşük kira bedelinin yeterli bir gerekçe olmadığını vurguluyor. Ev sahiplerinin öngörülemeyen ve ispatlanabilir mağduriyet durumlarını delillendirmeleri gerektiğini ifade ediyor.

Kiracının da İsteme Hakkı

Ev sahiplerinin yanı sıra kiracıların da uyarlama davası açma hakkı olduğuna dikkat çeken uzmanlar, özellikle pandemi gibi olağanüstü durumların, kiracılar için uyarlama taleplerini haklı kılabileceğini belirtiyor.

Yüzde 25 Zam Sınırının Etkisi

Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Avukat Dr. Ali Yüksel, yüzde 25 zam sınırının getirilmesiyle kira düşüklüğünün tek başına bir neden olamayacağını ifade ediyor. Yüksel, yasal sınırlamaların uyarlama taleplerine engel olabileceğini belirtiyor.

Uyarlama Davasının Zorlukları

Uyarlama davalarının her zaman kolay olmadığına dikkat çeken uzmanlar, mahkemelerin marjinal ve öngörülemeyen durumları kabul etme eğiliminde olduğunu ifade ediyor. Bu nedenle, ev sahipleri için ispat sürecinin önemine vurgu yapılıyor.