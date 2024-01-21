Ev Sahiplerinin Yeni Yolu: Kira Uyarlama Davalarıyla Yüzde 25 Sınırını Aşmak

Ev Sahiplerinin Yeni Yolu: Kira Uyarlama Davalarıyla Yüzde 25 Sınırını Aşmak
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-01-2024 11:10

Ev sahipleri, kira bedelinin yüzde 25 zam sınırını yetersiz buldukları için yeni yollar arayışına girdi. Son iki yılda kira tespit davalarında patlama yaşanırken, beş yıldan eski kiracılara açılabilen bu davanın kısıtlamaları ev sahiplerini alternatif arayışına itti. Hukukçular, bu noktada karşımıza çıkan "uyarlama davası" taleplerinin arttığını belirtiyor. Bu dava türü, beş yıl kriteri olmaksızın, ev sahiplerine 1-2 yıllık kiracıları için kira bedelini revize etme imkanı tanıyor.

Uyarlama Davasının Yükselen Talepleri

Son aylarda ev sahiplerinin kira uyarlama taleplerinde büyük bir artış yaşandığını belirten hukuk uzmanları, bu durumun beş yıl kriterinin olmamasından kaynaklandığını vurguluyor. Hukukçular, ev sahiplerinin artık kısa vadeli kiracılara karşı da harekete geçtiğini ifade ediyor.

Uyarlama Davasında Zaman Kriteri Yok

Tespit davalarının aksine uyarlama davasında zaman kriteri bulunmaması, ev sahiplerine esneklik sağlıyor. Bu durum, ev sahiplerine daha hızlı bir şekilde kira bedeli revizyonu talebinde bulunma imkanı tanıyor.

Uyarlama Davasının İspat Şartları

Ancak uzmanlar, uyarlama davası için düşük kira bedelinin yeterli bir gerekçe olmadığını vurguluyor. Ev sahiplerinin öngörülemeyen ve ispatlanabilir mağduriyet durumlarını delillendirmeleri gerektiğini ifade ediyor.

Kiracının da İsteme Hakkı

Ev sahiplerinin yanı sıra kiracıların da uyarlama davası açma hakkı olduğuna dikkat çeken uzmanlar, özellikle pandemi gibi olağanüstü durumların, kiracılar için uyarlama taleplerini haklı kılabileceğini belirtiyor.

Yüzde 25 Zam Sınırının Etkisi

Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Avukat Dr. Ali Yüksel, yüzde 25 zam sınırının getirilmesiyle kira düşüklüğünün tek başına bir neden olamayacağını ifade ediyor. Yüksel, yasal sınırlamaların uyarlama taleplerine engel olabileceğini belirtiyor.

Uyarlama Davasının Zorlukları

Uyarlama davalarının her zaman kolay olmadığına dikkat çeken uzmanlar, mahkemelerin marjinal ve öngörülemeyen durumları kabul etme eğiliminde olduğunu ifade ediyor. Bu nedenle, ev sahipleri için ispat sürecinin önemine vurgu yapılıyor.

Benzer Haberler
Bankalar Arasındaki Emekli Promosyon Yarışında Zirve: En Yüksek Promosyon Tutarını Hangi Banka Sunuyor? Bankalar Arasındaki Emekli Promosyon Yarışında Zirve: En Yüksek Promosyon Tutarını Hangi Banka Sunuyor?
Merkez Bankası Açıkladı! Dolar Kuru O Tarihte YÜKSELMEYE Başlayacak! Dolar Durmayacak! Merkez Bankası Açıkladı! Dolar Kuru O Tarihte YÜKSELMEYE Başlayacak! Dolar Durmayacak!
Cumhurbaşkanı İmzaladı! Pazar Gününden Sonra Emekli Olanlar 15000 TL Ek Ödeme Alabiliyor, Listesi Açıklandı! Cumhurbaşkanı İmzaladı! Pazar Gününden Sonra Emekli Olanlar 15000 TL Ek Ödeme Alabiliyor, Listesi Açıklandı!
B Sınıfı Ehliyeti Olanlara Önemli Duyuru Geldi! Dikkat Edin! B Sınıfı Ehliyeti Olanlara Önemli Duyuru Geldi! Dikkat Edin!
Beklenen Oldu! TBMM Onay Verdi ve Emeklilere EK Ödeme Duyuruldu! 11890 TL Ödeme Olacak Beklenen Oldu! TBMM Onay Verdi ve Emeklilere EK Ödeme Duyuruldu! 11890 TL Ödeme Olacak
Ziraat Bankası ve Vakıfbank TC Kimlik Son Rakamları 0-2-4-6-8 Olanlara 400.000 TL Ödeme Yapacak Ziraat Bankası ve Vakıfbank TC Kimlik Son Rakamları 0-2-4-6-8 Olanlara 400.000 TL Ödeme Yapacak
ÇOK OKUNANLAR
Kızıl Goncalar'ın 3. bölümünden ilk ön izleme sahnesi yayınlandı:
  • 18-01-2024 09:36

Kızıl Goncalar'ın 3. bölümünden ilk ön izleme sahnesi yayınlandı: "Okumak çok güzel bir şey"

Estetik yaptıran Rafet El Roman'ın isyanı gündem oldu: 'Yakışıklılığım mahvoldu'
  • 16-01-2024 10:03

Estetik yaptıran Rafet El Roman'ın isyanı gündem oldu: 'Yakışıklılığım mahvoldu'

Onlar da veda ediyor! Ekranda dizi kıyımı! Bir dizi için daha final kararı verildi!
  • 17-01-2024 11:24

Onlar da veda ediyor! Ekranda dizi kıyımı! Bir dizi için daha final kararı verildi!

Aslı Bekiroğlu şarkıcı olmak istiyor: '6 sene konservatuvar okudum'
  • 18-01-2024 11:35

Aslı Bekiroğlu şarkıcı olmak istiyor: '6 sene konservatuvar okudum'

Alina Boz ve Umut Evirgen'in balayı pozları dikkat çekti! O ayrıntı görenleri şaşırttı!
  • 15-01-2024 09:24

Alina Boz ve Umut Evirgen'in balayı pozları dikkat çekti! O ayrıntı görenleri şaşırttı!