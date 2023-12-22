Ev Hanımlarına Yeni Emeklilik Yolu: İsteğe Bağlı Sigortalılık Sistemi Türkiye'de Devrim Niteliğinde!

Ev Hanımlarına Yeni Emeklilik Yolu: İsteğe Bağlı Sigortalılık Sistemi Türkiye'de Devrim Niteliğinde!

Ev Hanımlarına Yeni Emeklilik Yolu: İsteğe Bağlı Sigortalılık Sistemi Türkiye'de Devrim Niteliğinde!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 22-12-2023 12:59

Türkiye, ev hanımlarının sosyal güvenlik haklarına önemli bir destek sağlayacak yeni bir adım atıyor. İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında sunulan bu yenilikçi sistem, ev hanımlarına çalışmadan da emekli olma imkanı tanıyarak maddi güvence sağlama konusunda önemli bir adım atıyor. Bu düzenleme, evde ailesine ve çocuklarına bakan ancak çalışma hayatının dışında kalan ev hanımlarının kendi primlerini ödeyerek emeklilik hakkı kazanmalarına olanak tanıyor.

Ev hanımlarının emeklilik süreçlerinde yaşanan sorunlardan biri olan yaş sınırlaması, geçtiğimiz yıl yapılan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ile ele alınmıştı. Ancak şimdi gündem, ev hanımlarının emeklilik süreçlerine odaklanıyor. Cumhurbaşkanının seçim öncesi açıkladığı Gençlik ve Aile Bankası'nın kurulması ve bu yeni hakların sağlanmasıyla, ev hanımlarının emeklilik konusunda önemli bir destekle karşılaşması bekleniyor.

Bu yeni sistem, belirli şartları karşılayan ev hanımlarına emeklilik hakkı tanıyor. Resmi nikahla 1995 yılından önce evlenmiş ve bu evliliği devam eden kadınlar, yeni sistemden faydalanabilecek. Emeklilik için gereken yaş ve prim gün sayısı şartları da bu sürecin kritik unsurları arasında bulunuyor.

Ev hanımlarının çalışmadan emeklilik imkanı, İsteğe Bağlı Sigortalılık sistemi sayesinde mümkün hale geliyor. Uzman Faruk Erdem'e göre, ev hanımlarının 4A kapsamında 30 günden az SGK primi olması bile emeklilik şartlarını karşılamak için yeterli görülüyor. Bu sistem, düzenli SGK primi ödeyerek emeklilik hakkı kazanma fırsatını sunuyor.

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