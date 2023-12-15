Ev Hanımlarına Emeklilik Kapısı Açılıyor: Yeni Düzenleme İle Gelen Fırsatlar

Türkiye'de emeklilik sisteminde beklenen değişikliklerin müjdesi geldi. Yeni düzenleme, özellikle EYT'lilerin yanı sıra ev hanımlarına da emeklilik imkanı sağlayacak önemli adımları içeriyor. Meclis'e sunulması beklenen torba yasa ile birlikte ev hanımları, sosyal güvence ve emeklilik hakkına kavuşacak.

EYT'lilerin uzun süredir beklediği düzenlemenin yanı sıra, ev hanımlarına yönelik getirilen ayrıcalıklar dikkat çekiyor. Torba yasa teklifinde en dikkat çeken başlık, ev hanımlarına yönelik emeklilik imkanı sunması oldu. Bu çerçevede, sosyal güvencesi olmayan ev hanımları için özel bir sigorta sistemi devreye alınacak.

Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması ile devreye girecek destek, ev hanımlarının sigorta primlerinin üçte birini karşılayacak. Böylece, ev hanımları devlet desteği ile daha az prim ödeyerek daha erken emekli olabilecekler. Aylık bin 430 lirayı bulan destek, mevcut asgari ücrete göre belirlenmiş durumda.

Sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanma imkanı da sunulan düzenleme kapsamında, ev hanımları sosyal güvence ile sağlık hizmetlerinden de ücretsiz yararlanabilecekler. Bağ-Kur ve SSK primlerinin eşitlendiği durumda kısmi emeklilik şartı 5 bin 400 günden 4 bin 500 güne çekilebilecek.

Çocuk sayısına göre erken emeklilik imkanları da düzenleme kapsamında yer alıyor. Ayrıca, çalışan anneler için yıpranma düzenlemesi ve doğum borçlanması ile ilgili adımlar atılacak.