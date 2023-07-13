Ev hanımları, emekliler, işsizler ve Aile Destek Ödemesi alanlara sevinç gözyaşı dökürecek müjde! Vatandaşlık maaşı geldi!

Vatandaşlık maaşı geldi! Ev hanımları, emekliler, işsizler ve Aile Destek Ödemesi alanlara sevinç gözyaşı dökürecek müjde- AK Parti tarafından yapılan açıklamada, dar gelirli vatandaşlara sosyal yardım adı altında desteklerin yeni dönemde de devam edeceği belirtilmiştir. Aile Destek Programı'nın yeniden düzenleneceği ve sosyal yardımların yeni bir yaklaşımla tasarlanacağı ifade edilmiştir. Bu çerçevede, koruyucu ve önleyici sosyal yardım kalkanı bileşeniyle yoksulluk sınırına yakın ailelere destek sağlanacağı, destek verilmemesi durumunda ise yoksulluk sınırına düşecek ailelere nakdi destek ödemesi yapılacağı belirtilmiştir.

Açıklamada, "Yoksullarla birlikte yoksulluk riski altında bulunan vatandaşlarımızı da sosyal yardımlar, istihdam bağlantısı ve çeşitli mekanizmalarla destekleyerek sosyal yardımları yeni bir yaklaşımla yeniden tasarlayacağız" ifadelerine yer verildi.

Daha önce Aile Destek Programı kapsamında destek ödemesi alan vatandaşlar için bu ödemeler sona ermiştir. Ancak yeni dönemde, bu destekleri alan vatandaşlara vatandaşlık maaşı bağlanacak ve destek sürekli olarak vatandaşların hesaplarına yatırılacaktır.

Vatandaşlık maaşı ile ilgili olarak daha önceki açıklamalarda Bakan Derya Yanık, şu şartları vermiştir: "Kriterlerin önemli bir kısmı mevcut. Bütünleşik sosyal yardım sistemimiz BM ölçeğinde de iyi uygulama örneklerinden birisi olarak kabul edildi. 28 kurum ve kuruluşun verilerinin doğrudan entegre olduğu bir sistemimiz var. Herhangi bir vatandaşımız, 'Ben sosyal yardımlardan yararlanmak istiyorum' diye müracaat ettiğinde, 'Hanesinde kaç kişi var? Engelli var mı, yaşlı var mı? Çocuk var mı? Geliri olan kaç kişi var? Gelir miktarı ne kadar?' gibi kriterleri ölçtüğümüz bir süreç işletiyoruz. Farklı durumları tespit edebilmek için haneleri ziyaret ediyor ve vatandaşın gelir düzeyini teknik anlamda tespit ediyoruz. Koruyucu ve önleyici sosyal yardımların tespiti noktasında bu süreci işleteceğiz. Aynı aileden birkaç kişi bu maaştan faydalanabilecek. Sosyal yardımlarımız hane temellidir."

AK Parti tarafından yapılan açıklamaya göre, sosyal yardımlar dar gelirli ve yoksulluk riski altında olan vatandaşlar için yeni bir yaklaşımla tasarlanacak ve destekler devam edecektir. Aile Destek Programı yeniden düzenlenecek ve vatandaşlık maaşı adı altında sürekli bir destek sağlanacaktır. Vatandaşlık maaşı başvuru süreci, belirlenen kriterler doğrultusunda yapılmaktadır ve aynı aileden birden fazla kişi bu maaştan faydalanırlar.