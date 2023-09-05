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Ev Hanımı Olduğunuza Pişman Olmayın! Anında 6.600 TL Ödeme Devlet İlk Adımı Attı

Devlet ev hanımlarına yeni destek paketlerini açıkladı Bu kapsamda binlerce lira ödenecek

Ev Hanımı Olduğunuza Pişman Olmayın! Anında 6.600 TL Ödeme Devlet İlk Adımı Attı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 05-09-2023 10:31

Devlet kadınlara yönelik destek ödemelerinin kalem sayısını gün gün arttırarak devam etmekte. Aile ve sosyal Hizmetler BAkanlığı'nın süzgecinden geçen kadınlara 2 ayda bir 1.100 TL harçlık ödemesi için başvurular devam ediyor. İhtiyaç sahibi olan kadının temel ihtiyaçları, bu yardım kapsamı ile karşılanması hedefleniyor. Senede kadınlara 6.600 TL'lik ödeme yapılıyor. Peki PTT tarafından sunulan destek ödemeleri ile alakalı gelişmelerde başvuru şart ve detayları neler?

Kadınların özellikle de tek başına yaşıyorlar ise tek başına hayatını idame ettirebilmek için bir çok destek ödemesi sağlanıyor. Kadınlara yeni bir umut verici açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Ve yapılan açıklamaya göre temel ihtiyaçların karşılanması amacıyla yapılan destek ödemesi tutarının 6600 TL olduğu belirtildi. 

Ev hanımlarına düzenli olarak ödenen destekler arasında yer alan 6600 TL destek ödemesi 2 ayda bir hesaplara aktarılacak. 2 ayda bir hesaplara aktarılacak olan tutar 1100 TL olarak açıklanırken başvuru şartları ve bu destek ile alakalı tüm detaylar merak ediliyor. İşte detaylar...

Vatandaşa sunulan destek ödemeleri gün gün genişleyerek devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu kapsamda yeni destek ödemeleri ile alakalı gün gün açıklamalar yapıyor. Özellikle de kadınlara sunulan desteklerin ardı arkası kesilmiyor. Günümüzde yüz binlerce kadını haberinin olmadığı bu destek ödemesi için başvurular aile Bakanlığına yapılırken ödemeler ise PTT üzerinden çekilebiliyor.

Ev hanımlarına 6600 TL destek

Devlet ihtiyaç sahibi Kadınlara yönelik yeni bir yardım kalemi açıkladı. Sadece tek başvuru ile kadına aylık ödeme yapılıyor. Iki ayda bir yapılan 1.100'lik ödeme PTT üzerinden sağlanırken bu destek düzenli ödemeler arasında yer alıyor. Bu hizmetten faydalanmak isteyen ihtiyaç sahibi kadının e-devlet üzerinden başvuru yapması gerekiyor. E-devlet üzerinden başvuru yapan kadına düzenli olarak devlet desteği sağlanıyor.

Kadına destek başvuru şartları

Kadınlara yönelik olarak sunulan karşılıksız ve geri ödemesiz destekler ile alakalı şartlar biliniyor. Yalnız yaşayan kadınlar Özellikle de herhangi bir geliri olmayan hayatını zor idame ettiren kadınlara e-devlet üzerinden başvurmak koşulu ile yeni bir  destek ödemesi başladı. Devletin kadınlara sunduğu bu hizmet 2 ayda bir 1100 TL olarak ödenirken yılda toplam 6600 TL'ye varan ek destek sağlanıyor

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