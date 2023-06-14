Ev fiyatları çakıldı! Türkiye'de ilk kez böyle bir şey oluyor! Nedeni ise çok ilginç...

Türkiye'de ilk kez böyle bir şey oluyor! Nedeni ise çok ilginç... Ev fiyatları çakıldı- Ev satışlarında kiracılı evler, kira getirisi hazır olduğu için eskiden avantajlı bir konumda bulunurken, şimdi ev sahipleri yüzde 25 zam sınırıyla yetinmek istemiyor ve gayrimenkullerini daha düşük bir fiyata elden çıkarma yoluna gidiyor.

Kira fiyatlarındaki yüzde 25 zam sınırı, ev sahipleri ile kiracılar arasındaki anlaşmazlıkları tetikliyor ve bu durum ev sahiplerini kiracıyı evden çıkarmak yerine evlerini satmayı tercih etmeye yönlendiriyor. Üstelik, evlerini ederinden daha düşük bir fiyata satmayı da göze alıyorlar. Emlak sitelerinde kiracılı ev ilanlarının sayısındaki artış dikkat çekerken, gayrimenkul uzmanları da yeni dönemin detaylarını açıklıyor. Gayrimenkul uzmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez devran tersine döndü" diyerek, "İçinde kiracılı gayrimenkuller düne kadar favoriyken şu anda cazibesini tamamen yitirdi" şeklinde konuşuyor.

Emlakçı Bülent Akgül ise ev sahiplerinin düşük kira geliri nedeniyle "Evimizi satışa çıkarmak istiyoruz" dediğini belirtiyor.

Gayrimenkul uzmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şu anda mal sahipleri, içinde kiracı bulunan gayrimenkulleri yüzde 20'ye varan indirimlerle alıcıları çekmeye çalışıyorlar. Örneğin, gayrimenkulün değeri 5 milyon TL ise ve siz bu rakamı 4 milyon TL'ye düşürerek içindeki kiracısıyla birlikte satmayı kabul eden bir alıcı adayı bulursanız, 'Yüzde 20 avantajım var' diyerek satışa hazır olduğunuzu ifade ediyorsunuz. Yatırım amacıyla alan alıcı adayları bu fırsatı kaçırmak istemiyorlar. Ancak, içinde yaşamak isteyen alıcılar, örneğin karı-koca ise, o zaman bu ev için plan yapmamaları gerekiyor" şeklinde konuştu.

Gayrimenkul uzmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, kiracılı ev satın alımında dikkat edilmesi gereken önemli bir detayı açıkladı. Kiracı otururken evi satın alan yeni ev sahiplerinin kiracıyı çıkartmak için izlemeleri gereken yol şu şekildedir:

İlk olarak, tapu devri tamamlandıktan sonra hemen bir ihtar çekilmesi gerekmektedir. Bu ihtarla birlikte, yeni gayrimenkul sahibi kiracıya şu şekilde bildirimde bulunur: "Ben artık mal sahibi olarak kirayı bana ödemeniz gerekiyor. 6 ay içerisinde evi boşaltmanızı istiyorum." Kiracının kira kontratı 1 yıl daha devam ediyorsa, ev sahibi bu sürenin dolmasını beklemek zorundadır. Eğer kiracı değişiklik sırasında yenilenmediyse, ev sahibi kiracıyı çıkartmak için 6 aylık bir süre beklemek durumundadır. Bu süre maksimum 1 yıl, bazen de 1 buçuk yıla kadar uzayabilir.

Bu detayları takip eden yeni ev sahipleri, kiracılı evlerini satın alırken bu süreçleri göz önünde bulundurmalıdır. Bu sayede ev sahibi, satın aldığı gayrimenkulü istediği şekilde kullanma imkanına sahip olabilir.