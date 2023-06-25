Ev alım satımı yapacaklara uyarı geldi! Tapu işlemlerinde yeni bir dönem başlıyor

Tapu işlemlerinde yeni bir dönem başlıyor! Ev alım satımı yapacaklara uyarı geldi- Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kira sınırlaması konusunda önemli bir açıklama yaparak, "2 Temmuz 2024'e kadar kira artış üst sınırının yüzde 25 olarak uygulanacağını" duyurdu. Bunun yanı sıra Tunç, kira düzenlemesi ve taşınmaz satış sözleşmelerinin artık noterlerde yapılacağını belirterek, detayları paylaştı.

"Hafta Sonları Taşınmaz Satışı"

Yeni bir döneme adım atılarak taşınmaz satış sözleşmelerinin noterliklerde yapılacağına dikkat çeken Adalet Bakanı Tunç, bu yeni uygulamanın detaylarını paylaştı. Bakan, yasal düzenlemelerin devam ettiğini vurguladı.

Bu yeni uygulama ile tapu müdürlüklerindeki yoğunluğun azaltılması hedeflendiğini belirten Tunç, tapu işlemi olan kişilerin işlemlerini kısa ve hızlı bir şekilde tamamlayacaklarına dikkat çekerek şu şekilde devam etti:

"4 Temmuz'dan İtibaren Noterlerde Taşınmaz Satışı Yapılabilecek"

Noterlerde gayrimenkul satışının ve taşınmaz satışının yapılabilmesine imkan tanınacağını duyuran Tunç, bu durumun büyük bir önem taşıdığını vurguladı. Nöbetçi noter uygulamasıyla birlikte noterlerin hafta sonlarında da açık olacağını ifade eden Bakan Tunç, böylece taşınmaz satışının artık hafta sonlarında da gerçekleşebileceğini belirtti.

Süreç Nasıl İşleyecek?

Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, konuyla ilgili detayları şu şekilde açıkladı: "Noterlerde gayrimenkul satışlarının yapılabilmesine ilişkin düzenleme, Altıncı Yargı Paketi kapsamında geçen yasama döneminde zaten açıklanmıştı. Daha önce 1 Ocak'ta başlaması planlanan düzenleme, Adalet Bakanı'nın açıklamasıyla birlikte 4 Temmuz tarihinde yürürlüğe girecek."

"Düzenleme, gayrimenkule dayalı sözleşmelerin tapular dışında noterlerde de yapılabileceği bir imkan sunuyor. Tapu işlemleri ise bu düzenlemeden etkilenmeyecek.