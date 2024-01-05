Et ve Ayçiçek Yağına Ortak İndirim! Marketteki Kuyruğun Nedeni Belli Oldu...

Marketlerde vatandaşların değerlendirebileceği pek çok sayıda kampanya bulunuyor. Artan fiyatlarla mücadele eden vatandaşlar, bütçelerini korumak adına piyasadaki indirim fırsatlarını daha yakından takip etmeye başladılar. Bu durum, market zincirlerinin de dikkatini çekti ve ekonomik zorluklarla mücadelede müşterilerine destek olmak amacıyla indirim kampanyalarını artırmalarına yol açtı.

Et ve Ayçiçek Yağında Fiyatlar Düştü

İste Gelsin'in başlattığı Kırmızı İndirim kampanyası, birçok vatandaşın ev ihtiyaçlarını daha uygun fiyatlarla karşılamasına imkan tanıyor. Özellikle bu yıl fiyatı artan ayçiçek yağı gibi temel gıda maddelerinde ve diğer pek çok üründe önemli indirimler yapıldı. Kampanya kapsamında 2 litrelik ayçiçek yağının fiyatı 75 TL'ye düşürüldü, bu da vatandaşların bütçelerini zorlamadan temel ihtiyaçlarını karşılamalarına olanak sağlıyor. Ayrıca, 150 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli olan bu indirimler, birçok kişiye duyuruldu. Kırmızı indirim kampanyasında, ayçiçek yağı dışında 84 farklı üründe indirim yapıldığı bildiriliyor. Bu indirimli ürünler arasında şu örnekler yer alıyor:

İnci dana kuzu kaşarlı köfte 500 gram, 120 TL'den satışa sunuluyor.

Amasya et ızgara köfte 400 gram, 149,90 TL'ye düşürüldü.

Tahsildaroğlu Ezine keçi peyniri, 169,90 TL fiyat etiketine sahip.

Superfresh klasik ton balığı 3 × 75 gram, 92 TL'ye indirildi.

Miss yağı azaltılmış yoğurt 650 gram, 17,75 TL olarak belirlendi.

Solo peçete 200’lü paketi, 32,50 TL'ye düşürülmüş durumda.

Vitaminli süt 1 litre, 24,50 TL'ye satılıyor.

Yarım yağlı tost peyniri 1000 gram, 143 TL'ye indirimli olarak sunuluyor.

Kampanyanın bir süre daha devam edeceği bilgisini verelim. Ekonomik zorluklarla mücadele eden vatandaşlara önemli bir destek sağlayarak, artan maliyetler karşısında bütçelerini daha rahat yönetmelerine yardımcı oluyor. İste Gelsin'in bu indirimleri, tüketicilerin ev ihtiyaçlarını karşılarken tasarruf etmelerine olanak tanıyor ve piyasada rekabetçi bir ortam yaratıyor. Bu tür kampanyalar, ekonomik kriz dönemlerinde tüketicilerin alım gücünü desteklemenin yanı sıra, perakende sektörünün canlılığını korumasına da katkı sağlıyor.