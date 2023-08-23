Et fiyatlarına vatandaşları şaşırtan dev indirim geldi! Kıyma, kuşbaşı, antrikot, kuzu eti fiyatları düştü!

Kıyma, kuşbaşı, antrikot, kuzu eti fiyatları düştü! Et fiyatlarına vatandaşları şaşırtan dev indirim geldi- Türkiye'de artan enflasyonun özellikle gıda ürünlerine yansımasıyla dikkat çeken Migros, müşterilerine yönelik büyük bir adım attı. Ülkenin önde gelen market zincirlerinden biri olan Migros, 24 Ağustos tarihinden itibaren hayata geçirdiği et indirim kampanyasıyla dikkatleri üzerine çekti ve milyonlarca vatandaşa hoş bir sürpriz yaptı.

Et Ürünlerinde Ciddi İndirimler

Migros'un başlattığı indirim kampanyası kapsamında, et ürünlerinde yapılan fiyat düşüşleri oldukça dikkat çekici. Hem vatandaşların bütçesine katkı sağlamak hem de enflasyonun etkilerini hafifletmek amacıyla yapılan bu indirimler ile Migros müşterileri ciddi tasarruf fırsatları yakalayacak.

İşte Kampanya Detayları

Migros'un et indirim kampanyası ile gelen fiyat düşüşleri şu şekildedir:

Dana Biftek New York: Sadece 369 TL.

Dana Tandır (Brisket): 329 TL.

Uzman Kasap Klasik Köfte Harcı: 255,90 TL.

Uzman Kasap Kebap Köfte Harcı: 199,90 TL.

Namet Pişmiş Döner 250 g: 89,95 TL.

Dana Izgaralık Ciğer: 293,95 TL.

Dana Böbrek Yürek Karışık: 99,95 TL.

Uzman Kasap Izgaralık İlikli Kemik: 59,90 TL.

Dana İşkembe: 75,95 TL.

Bolca Hindi Sote But 750 g: 119,90 TL.

Bolca Hindi Sote Göğüs 750 g: 97,50 TL.

Bolca Hindi Külbastı 500 g: 64,90 TL.

Şenpiliç Kasap Köfte: 25,90 TL.

Gurvita Tavuk Suyu Sade 320 ml: 39,90 TL.

Coca Cola Çeşitleri 9 x 250 ml: 65 TL.

Altınkılıç Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 600 g: 65 TL.

Namet Dana Kasap Sucuk 250 g: 55 TL.

Yerli Diş Sarımsak Paket: 79,90 TL.

Succulent Kaktüs Mix: 7,90 TL.

Freshes Haşlanmış Kırmızı Pancar: 79,90 TL.

Fresher Koçanda Tatlı Mısır 2 Adet Paket: 79,90 TL.

Paşabahçe Puantiyeli Metal Kapaklı Kavanoz 660 cc: 11,50 TL.

Paşabahçe Puantiyeli Metal Kapaklı Kavanoz 660 cc: 13,50 TL.

Paşabahçe Çiçek Kapaklı Kavanoz 1000 cc: 13,50 TL.

Bu indirim kampanyası sayesinde Migros, müşterilerine daha ekonomik alışveriş yapma fırsatı sunarken, ülkedeki enflasyon sorununa da duyarlı bir şekilde çözüm sunmayı amaçlıyor.