Eşref ve ekibi tozu dumana katacak!

Kanal D’nin, yapımını sektörün önde gelen yapım şirketlerinden Tims&B’in, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu ve senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral tarafından kaleme alınan, hikayesi ile ekranda fırtınalar estirecek ‘Eşref Rüya’ dizisi ilk bölümüyle 19 Mart Çarşamba akşamı izleyici karşısına çıkacak.

Eşref ve ekibi tozu dumana katacak!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 11-03-2025 12:21

Tutkularla ve imkansızlıklarla dolu bir aşk hikayesini anlatacak olan ‘Eşref Rüya’ birbirinden başarılı oyunculuk performanslarına da sahne olacak.

 

Eşref Rüya’nın kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper yer alıyor.

 

‘EŞREF RÜYA’ 19 MART ÇARŞAMBA AKŞAMI İLK BÖLÜMÜYLE KANAL D’DE!

 

Çağatay Ulusoy’un ‘Eşref’ karakterine hayat verdiği dizide Eşref’in can yoldaşlarını Necip Memili, Tolga Tekin, Ahmet Rıfat Şungar canlandıracak. Eşref ve ekibi ekranda tozu dumanı birbirine katmaya hazırlanırken aynı zamanda dostluk ve kardeşliğin önemini de gözler önüne serecek. İşte Eşref’in  ekibi:

 

Gürdal Bozok (Necip Memili): Eşref Tek’in sağ kolu ve en güvendiği arkadaşı. Karizmatik ve çapkın olduğu kadar gözü kara bir tip, ‘Deli Gürdal’ olarak da bilinmekte.

 

Müslüm Çermik (Tolga Tekin): Ekibin en büyüğü, ağabeyi. En büyük isteği, karanlık işlere karışmasını hiçbir zaman tasvip etmeyen ailesi ile bir gün arasını düzeltmek.

 

Faruk Sezeri (Ahmet Rıfat Şungar): Ekibin en genç ve sakin üyesi. Analitik zekası yüksek ve entelektüel bir adam. Eşref’in yanında finans ve muhasebe uzmanı olarak çalışmakta.

AŞK, HEYECAN, AKSİYON BİR ARADA!


Çağatay Ulusoy dizide gözü kara, gücü, parası ve her şeyi olan ama ismini bilmediği bir aşkın esiri Eşref’i canlandırırken, Demet Özdemir ise Rüya’dan sonra Eşref’in kalbini ilk defa attıran genç müzisyen Nisan rolü ile izleyiciyle buluşacak. Eşref ve Nisan’ın hikayesi izleyicilerin kalplerine dokunacak, yıllar sonra özlenen bir aşk hikayesini ekrana getirecek.

Eşref, çocuk yaşta yetim kalmanın verdiği yalnızlıkla suç dünyasına itilmiş ve yıllar içinde suç dünyasında hüküm süren bir kimliğe bürünmüş. Onun için yetimler, kaybettiği ailesinin yerine koyduğu kardeşleri... Ancak bu aile, suç dünyasının ortasında var oluyor.

Bir yanda yeraltı örgütlerinin başında olmak gibi ağır bir sorumluluk taşıyan Eşref’in diğer yanda hep istediği huzur arayışı bitmiyor. Karşısına beklenmedik bir anda çıkan Nisan ise onu tahmin edilemeyecek bir rüzgarın içine sürükleyecek.

‘Eşref Rüya’ ilk bölümüyle 19 Mart Çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D’de izleyici ile buluşacak.

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