Eşref Rüya'nın Çiğdem'i Büşra Develi'den Cesur Pozlar: "Kelimeler Yetersiz Kalır"

Eşref Rüya'nın Çiğdem'i Büşra Develi, reklam çekiminden cesur pozlarını paylaştı. Ceketinin içine hiçbir şey giymeyen oyuncu, sosyal medyayı salladı.

Yayın Tarihi : 01-11-2025 17:45

Şimdilerde Eşref Rüya dizisinde “Çiğdem Serim” karakterine hayat veren ünlü oyuncu Büşra Develi, son sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. “Fi” ve “Tatlı Küçük Yalancılar” gibi projelerle tanınan Büşra Develi, bir reklam çekimi için kamera karşısına geçti.

Güzel oyuncunun bu çekimden paylaştığı cesur pozlar, kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu. Ünlü bir markanın reklam filmi için çekilen kareler, Büşra Develi'nin sosyal medyayı sallamasına neden oldu.

Siyah Takım Elbise ve İddialı Tarz Beğeni Topladı

 

Büşra Develi, reklam çekimi için siyah bir takım elbise giydi. Oyuncunun giyim tarzındaki en dikkat çekici detay, ceketinin içine hiçbir şey giymemesi oldu. Bu iddialı tarzı ile arka arkaya yayınladığı kareler, sosyal medya kullanıcılarından yoğun ilgi gördü.

Develi'nin paylaştığı fotoğraflar, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Ünlü isme sosyal medyada yapılan yorumlar arasında, "kelimeler yetersiz kalır," "çok güzelsin" ve "yine harika görünüyor" gibi ifadeler yer aldı. Ayrıca bir kullanıcı "bu kıza bayılıyorum" yorumunu yaptı. Büşra Develi'nin bu cesur ve şık imajı, takipçilerinden olumlu tepkiler alarak gündemdeki yerini korudu.

