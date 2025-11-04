Eşref Rüya Setinde Büyük Sürpriz: Çağatay Ulusoy ve Kardeşi...

Başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy, yeni dizisi Eşref Rüya ile ekranlardaki yerini sağlamlaştırırken, sette yaşadığı duygusal bir anla hayranlarının ilgisini bir kez daha üzerine çekti. Oyunculuk kariyerindeki yükselişini sürdüren Ulusoy, yoğun çalışma temposu arasında kardeşinden sürpriz bir destek aldı. Ünlü oyuncunun kardeşi Atalay Ulusoy, ağabeyini sette ziyaret ederek o anları ölümsüzleştiren bir fotoğraf karesini takipçileriyle paylaştı. Sosyal medya platformları üzerinden hızla yayılan bu samimi poz, kısa bir süre içerisinde magazin gündeminin zirvesine oturdu. Nitekim, Ulusoy kardeşlerin arasındaki güçlü bağ, milyonlarca hayranın takdirini topladı.

Eşref Rüya Setinde Kardeş Desteği

Çağatay Ulusoy, çekimleri devam eden yeni projesi Eşref Rüya’daki rolüyle izleyicilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Haftanın büyük bir bölümünü set ortamında geçiren oyuncu, tahmin edileceği gibi ailesi ve yakın çevresinden uzak kalıyor. Bu zorlu çalışma sürecinde en büyük destekçilerinden biri olan kardeşi Atalay Ulusoy, ağabeyine moral vermek amacıyla set ziyareti gerçekleştirdi.

Ayrıca, Atalay Ulusoy bu özel anı kişisel sosyal medya hesabının hikayeler bölümünden takipçileriyle paylaştı. Paylaşılan karede, iki kardeşin sıcak ve içten pozları dikkat çekti. Çağatay Ulusoy’un dizi kıyafetleri içindeki doğal hali ile kardeşi Atalay’ın samimi gülümsemesi, hayranlardan anında yüz binlerce beğeni ve binlerce yorum aldı. Bu fotoğraf, kardeşlerin birbirine ne kadar bağlı olduğunu gözler önüne serdi.

Gündem Olan Kardeş Pozuna Yoğun İlgi

Atalay Ulusoy’un paylaştığı fotoğrafın ardından, ünlü oyuncunun hayran kitleleri anlık bir hareketlilik yaşadı. Kısa zamanda Twitter, Instagram ve diğer sosyal medya mecralarında en çok konuşulan konular arasına giren bu kare, geniş bir gündem oluşturdu. Hayranlar, Ulusoy kardeşlerin arasındaki doğal uyumu övgü dolu sözlerle dile getirdi. Özellikle, kameralar önünde çok sık görünmeyen Atalay Ulusoy’un bu paylaşımı, meraklı bakışları üzerine çekti.

Bu bağlamda, ünlü bir ismin özel hayatına dair bu tür samimi karelerin, hayranlar için ne kadar kıymetli olduğu bir kez daha kanıtlandı. Çağatay Ulusoy’un hem başarılı kariyeri hem de özel hayatındaki mütevazı duruşu, ona olan ilgiyi sürekli artırıyor. Bu set ziyareti, sadece bir anlık paylaşım olmakla kalmadı, aynı zamanda sosyal medyada uzun süre konuşulacak bir magazin olayına dönüştü. Nitekim, bu denli yoğun bir ilgi, oyuncunun popülaritesinin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor.