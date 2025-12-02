Esra Bilgiç’ten Şaşırtıcı Karar: Reklam Kazançları Yetince Oyunculuğa Kısa Bir Mola Verdi

Güzel oyuncu Esra Bilgiç, peş peşe yaptığı reklam anlaşmalarının kazancıyla oyunculuğa kısa bir mola verdi. Oyuncu, bu dönemde sevgilisi Faruk Sabancı ile tatil yapıyor.

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-12-2025 11:37

Rol aldığı projelerdeki dikkat çeken oyunculuk performansıyla büyük beğeni toplayan güzel oyuncu Esra Bilgiç, yoğun set temposuna kısa bir mola verdiğini duyurdu. Oyunculuğa ara veren Bilgiç'in bu kararı almasında, kazancını şu sıralar yaptığı peş peşe reklam anlaşmalarından sağlaması etkili oldu.

Üçüncü Reklam Anlaşması Geldi

Tüm gününü setlerde harcamaktan yorulan ve bir süre dinlenme kararı alan Esra Bilgiç, sadece yapımcıların değil, büyük markaların da peşinden koştuğu bir isim haline geldi. Sezonun en önemli dizi ve filmlerinden teklifler almasına rağmen setlere ara veren ünlü oyuncu, kısa süre önce peş peşe üçüncü reklam anlaşmasını imzaladı.

Faruk Sabancı İle Aşk Yaşıyor

Esra Bilgiç, özel hayatında da mutlu bir dönem geçiriyor. Bir süredir iş insanı ve DJ Faruk Sabancı ile aşk yaşayan Bilgiç, sevgilisiyle sık sık tatile çıkarak bu molanın tadını çıkarıyor. Oyuncunun, yoğun set temposu yerine bu dönemde dinlenmeye ve özel hayatına odaklanmayı tercih ettiği görülüyor.

