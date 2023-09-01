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Esra Bilgiç süper minisiyle çömelerek poz verince...

Uğur Yücel ve Ata Demirel ile birlikte başrol oynamaya hazırlanan Esra Bilgiç, sosyal medyada aktif bir şekilde paylaşımlar yapıyor. Diriliş Ertuğrul dizisindeki Halime Sultan rolüyle tanınan Bilgiç, mini eteğiyle verdiği pozlarla dikkat çekiyor.

Esra Bilgiç süper minisiyle çömelerek poz verince...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-09-2023 12:01

Ata Demirel, büyük ilgi gören "Bursa Bülbülü" filminden sonra Netflix için bir dizi hazırlığı içinde. Esra Bilgiç, Demirel ile birlikte başrolde yer alacakları bu diziye hazırlanırken sosyal medya paylaşımlarıyla gözleri üzerine çekiyor.

Ayrıca, "Bir İhtimal Daha Var" adlı dizide rol alacak olan Bilgiç, Diriliş Ertuğrul'daki Halime Sultan karakteriyle büyük bir çıkış yakaladı.

Sosyal medyada paylaştığı cesur pozlarla dikkat çeken güzel oyuncu, özellikle parlak detaylara sahip mini eteğiyle çektiği pozlarla büyük beğeni topluyor. Hem Ortadoğu'da hem de Türkiye'de geniş bir hayran kitlesi bulunan Bilgiç, hayranlarından tam not alıyor.

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