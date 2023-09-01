Esra Bilgiç süper minisiyle çömelerek poz verince...

Ata Demirel, büyük ilgi gören "Bursa Bülbülü" filminden sonra Netflix için bir dizi hazırlığı içinde. Esra Bilgiç, Demirel ile birlikte başrolde yer alacakları bu diziye hazırlanırken sosyal medya paylaşımlarıyla gözleri üzerine çekiyor.

Ayrıca, "Bir İhtimal Daha Var" adlı dizide rol alacak olan Bilgiç, Diriliş Ertuğrul'daki Halime Sultan karakteriyle büyük bir çıkış yakaladı.

Sosyal medyada paylaştığı cesur pozlarla dikkat çeken güzel oyuncu, özellikle parlak detaylara sahip mini eteğiyle çektiği pozlarla büyük beğeni topluyor. Hem Ortadoğu'da hem de Türkiye'de geniş bir hayran kitlesi bulunan Bilgiç, hayranlarından tam not alıyor.