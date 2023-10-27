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Esnaflar, dükkanlar, işletmeler POS cihazlarını neden iptal ediyor?

Bankaların POS cihazları için aldığı komisyon oranlarının yükseltilmesi, birçok işletmenin kredi kartı ile alışveriş seçeneğini iptal etmeye yönelik kararlar almasına neden oluyor.

Esnaflar, dükkanlar, işletmeler POS cihazlarını neden iptal ediyor?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 27-10-2023 16:23

Bu kararlar, hem işletmelerin hem de tüketicilerin finansal tercihlerini etkileyebilir.

Esnaflar, Dükkanlar, Işletmeler Pos Cıhazlarını Neden Iptal Edıyor?

Bankalar, POS cihazları üzerinden işlem yapan işletmelerden aldıkları komisyon oranlarını artırdı. Bu artış, işletmelerin gelirlerini etkileyecek bir faktör haline geldi. Yüzde 3,5 gibi yüksek bir komisyon oranı, işletmelerin kar marjını daraltabilir. Bu nedenle birçok işletme, komisyon ücretlerini yüksek buldukları için kredi kartı ile alışveriş seçeneğini iptal etmeye başladı.

Pos komisyonlarının artmasıyla birlikte, işletmeler farklı tepkiler veriyor:

Ürün ve Hizmet Bedellerine Zam: Bazı işletmeler, komisyon artışını dengelemek için ürün ve hizmet bedellerine zam yapma yoluna gidiyor. Bu, tüketicilerin ödemelerinde artış görmelerine neden olabilir.

Kredi Kartı İptali: Birçok işletme, kredi kartı ile yapılan alışverişi tamamen iptal ediyor. Bu, sadece nakit ödeme kabul etmek anlamına gelir ve kredi kartı kullanımının önüne geçer.

Alternatif Ödeme Yöntemleri: Bazı işletmeler, bankaların yüksek komisyonlarına alternatif olarak havale, EFT gibi ödeme yöntemlerini teşvik ediyor. Müşterilerinden bu şekilde ödeme alarak komisyon maliyetinden kaçınmaya çalışıyorlar.

Tüketicilerin Etkilenmesi

Bu durumdan en çok etkilenecek olanlar ise tüketiciler olabilir. Kredi kartı kullanımının kısıtlanması veya iptal edilmesi, tüketicilerin ödeme seçeneklerini sınırlayabilir. Ayrıca, bazı işletmelerin kayıt dışı ekonomiyi teşvik etmek adına alternatif ödeme yöntemleri kullanması vergi sorunlarına yol açabilir.

POS komisyonlarının yükselmesi işletmelerin ve tüketicilerin finansal tercihlerini etkileyebilir. İşletmeler gelirlerini korumak veya artırmak için çeşitli önlemler alırken, tüketiciler de ödeme seçeneklerinde değişikliklerle karşılaşabilirler. Bu değişikliklerin finansal planlamayı nasıl etkileyeceği dikkatle izlenmelidir.

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