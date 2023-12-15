Eski Telefonu Getir iPhone 15'i Götür! iPhone Değiştirme Kampanyası Detayları Belli Oldu!

Teknoloji severler için harika bir haber var! Apple, en yeni akıllı telefonları iPhone 15 ve iPhone 15 Pro'yu piyasaya sürdü. Ancak bununla birlikte eski telefonunu getirenler için 10 bin TL'lik indirim müjdei verildi. Bu sayede en son çıkan iPhone modelini kullanma şansı elde edeceksiniz. Peki güncel olarak telefonlar kaç TL bandında satılıyor? Öte yandan kendi telefonunuz için ne kadar fiyat biçilecek? İndirim miktarını ve daha fazlasını merak ediyorsanız haberimizi okuyabilirsiniz. Bu cihazlar son teknolojiyi ve inovasyonu temsil ediyor. Hepsiburada'dan gelen haberde bu seriyi satın almayı düşünen kullanıcılar için yeni kampanya duyuruldu. Hepsiburada platformu üzerinden yapılan alışverişlerde hızlı teslimat, güvenilir ödeme yöntemleri ve kolay iade seçenekleriyle müşteri memnuniyeti garanti ediliyor.

Hepsiburada'nın iPhone 15 Değiş Tokuş Kampanyası

Bu kampanya sadece iPhone 15 için değil, Apple'ın diğer popüler modelleri iPhone 14, iPhone 13, iPhone 12, iPhone 11 ve iPhone SE için de geçerli. Eski telefonunuzu değerlendirerek yeni bir iPhone modeline geçiş yapabilirsiniz. Bu özel kampanya, hayalinizdeki telefonu daha uygun fiyata getiriyor. Hepsiburada'nın web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden iPhone 15 serisine kolayca ulaşabilirsiniz. Site ve uygulama üzerinden yapacağınız alışverişlerde, cazip indirimlerden faydalanabilirsiniz. Bu indirimler, yalnızca Hepsiburada üzerinden yapılan satışlar ve Değiş Tokuş kampanyasını kapsayan alımlarda geçerli.

Ekstra Ödeme Seçenekleri

iPhone alışverişinizi daha da cazip hale getirmek için, Değiş Tokuş kampanyasında ek ödeme desteği sunuluyor. "Nakit" ya da "Hemen Al Sonra Öde" seçeneklerinden birini tercih ederek ek indirimlerden yararlanabilirsiniz. Hepsiburada üzerinden iPhone 15 serisi veya diğer modelleri satın almak isteyenler, ürün sayfasındaki "Eskiyi Yenile" başlığının altındaki "Faydalan" butonu aracılığıyla kolayca başvuruda bulunabilirler.