Eski ehliyet olanlar son kez uyarıldı! Büyük ceza yememek için...

Eski ehliyet olanlar son kez uyarıldı! Büyük ceza yememek için...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-03-2024 10:17

Son yıllarda sürücülerin trafik kurallarına uyum sağlaması ve güvenli sürüş alışkanlıkları geliştirmesi için çeşitli düzenlemeler yapılmaktadır. Bu düzenlemelerden biri de 2016 öncesinde alınan ehliyetlerin yenilenmesinin zorunlu hale getirilmesidir. Yeni düzenleme ile birlikte, sürücülerin belirlenen tarihe kadar ehliyetlerini yenilememesi durumunda para cezalarıyla karşılaşacakları açıklanmıştır. Peki, ehliyet yenileme süreci nasıl işliyor ve sürücüler neler yapmalı?

Eski ehliyetlerini yenilemek isteyen sürücülerin dikkat etmeleri gereken birkaç önemli adım bulunmaktadır. İlk olarak, kimlik kartı, güncel biometrik fotoğraf, geçerli bir sağlık raporu, kan grubu belgesi ve mevcut ehliyet gibi belgeleri hazırlamaları gerekmektedir. Ayrıca, adli sicil kaydı belgelerini de temin etmeleri gerekmektedir.

Bu belgeleri tamamladıktan sonra, sürücüler Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden randevu alarak ehliyet yenileme işlemini gerçekleştirebilirler. Ehliyet yenileme ücreti olarak 15 TL ödenmesi gerekmektedir. Belgelerle birlikte başvuru yapıldığında, işlem kolaylıkla tamamlanabilir ve sürücüler yeni yılda karşılaşabilecekleri cezalardan kurtulmuş olurlar.

31 Aralık 2024 tarihi, ehliyetlerini yenilemeyi unutmayan sürücüler için son tarih olarak belirlenmiştir. Bu tarihe kadar ehliyetlerini yenilemeyen sürücülerin 12.979 TL gibi ciddi bir para cezası ödemeleri gerekecektir. Bu nedenle, sürücülerin belirlenen tarihe kadar gerekli belgeleri hazırlayarak ehliyetlerini yenilemeleri önemlidir. Trafik kurallarına uyum sağlamak ve güvenli sürüş alışkanlıkları kazanmak için bu tür düzenlemelerin sürdürülmesi önemlidir. Ehliyet yenileme sürecinde gereken belgeleri tamamlayarak ve işlemleri zamanında gerçekleştirerek sürücüler, gelecek için daha güvenli bir sürüş deneyimi elde edebilirler.

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