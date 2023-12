ESK'dan Et Fiyatlarını Düşüren Hamle! Kırmızı Et Fiyat Listesi Belli Oldu!

Ülkemizde son zamanlarda kırmızı et fiyatlarındaki ciddi artışlar, vatandaşların bu ürüne erişimini zorlaştırmış durumda. Özellikle kasaplardaki yüksek fiyatlar, et tüketimini önemli ölçüde etkiledi. Bu duruma müdahale etmek amacıyla Et ve Süt Kurumu (ESK), et endüstrisi alanında faaliyet gösteren firmalara yönelik bir adım attı. ESK tarafından kesimlik sığır satışı yapılacağı duyuruldu ve bu durum, et fiyatlarındaki yükselişe bir çözüm olarak görülüyor. Et ve Süt Kurumu'nun yaptığı açıklamada, kırmızı et endüstrisi alanında faaliyet gösteren firmalara, etçi ve kombine ırklardan ortalama 700 kilogram canlı ağırlığında kesimlik sığır satışı yapılacağı ifade edildi. Ayrıca, bu sığırlardan elde edilecek karkas etlerin fiyatına ilişkin bilgiler de paylaşıldı.

Karkas Et Fiyatlarında Son Durum

ESK tarafından belirlenen karkas et fiyatları şu şekildedir:

Kesimlik büyükbaş hayvanlardan elde edilecek karkasların (sakatat, deri ve yan ürünler dahil) canlı kilogram satış fiyatı 130 lira + KDV olarak belirlendi.

Firmaların, satış usul ve esaslarına uygun şekilde gerekli evrakları teslim etmeleri gerekiyor.

Daha önce ESK'dan canlı kesimlik büyükbaş hayvan satın alan firmalar, mevcut evraklarını inceletip dilekçe ile başvuruda bulunabilecekler.

Bölgelere Göre Karkas Et Fiyatları

Ayrıca, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki karkas et fiyatları şu şekilde belirlenmiştir: