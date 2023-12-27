ESK'dan Et Fiyatlarını Düşüren Hamle! Kırmızı Et Fiyat Listesi Belli Oldu!

Ülkemizde son zamanlarda kırmızı et fiyatlarındaki ciddi artışlar, vatandaşların bu ürüne erişimini zorlaştırmış durumda. Özellikle kasaplardaki yüksek fiyatlar, et tüketimini önemli ölçüde etkiledi. Bu duruma müdahale etmek amacıyla Et ve Süt Kurumu (ESK), et endüstrisi alanında faaliyet gösteren firmalara yönelik bir adım attı. ESK tarafından kesimlik sığır satışı yapılacağı duyuruldu ve bu durum, et fiyatlarındaki yükselişe bir çözüm olarak görülüyor. Et ve Süt Kurumu'nun yaptığı açıklamada, kırmızı et endüstrisi alanında faaliyet gösteren firmalara, etçi ve kombine ırklardan ortalama 700 kilogram canlı ağırlığında kesimlik sığır satışı yapılacağı ifade edildi. Ayrıca, bu sığırlardan elde edilecek karkas etlerin fiyatına ilişkin bilgiler de paylaşıldı.
Karkas Et Fiyatlarında Son Durum
ESK tarafından belirlenen karkas et fiyatları şu şekildedir:
- Kesimlik büyükbaş hayvanlardan elde edilecek karkasların (sakatat, deri ve yan ürünler dahil) canlı kilogram satış fiyatı 130 lira + KDV olarak belirlendi.
- Firmaların, satış usul ve esaslarına uygun şekilde gerekli evrakları teslim etmeleri gerekiyor.
- Daha önce ESK'dan canlı kesimlik büyükbaş hayvan satın alan firmalar, mevcut evraklarını inceletip dilekçe ile başvuruda bulunabilecekler.
Bölgelere Göre Karkas Et Fiyatları
Ayrıca, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki karkas et fiyatları şu şekilde belirlenmiştir:
- Ege Bölgesi: Dana 260.00 TL, Kuzu 294.20 TL; Esk. Hariç Dana 240.00 TL, Kuzu 254.46 TL
- Akdeniz Bölgesi: Dana 257.50 TL, Kuzu 257.00 TL; Esk. Hariç Dana 240.00 TL, Kuzu 243.33 TL
- Marmara Bölgesi: Dana 260.75 TL, Kuzu 298.00 TL; Esk. Hariç Dana 250.63 TL, Kuzu 277.50 TL
- İç Anadolu Bölgesi: Dana 259.80 TL, Kuzu 261.40 TL; Esk. Hariç Dana 251.25 TL, Kuzu 249.06 TL
- Doğu Anadolu Bölgesi: Dana 258.75 TL, Kuzu 257.50 TL; Esk. Hariç Dana 247.00 TL, Kuzu 241.00 TL
- Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Dana 258.40 TL, Kuzu 279.20 TL; Esk. Hariç Dana 243.80 TL, Kuzu 253.15 TL
- Karadeniz Bölgesi: Dana 268.40 TL, Kuzu 264.20 TL; Esk. Hariç Dana 268.40 TL, Kuzu 264.20 TL
- Ortalama: Dana 260.51 TL, Kuzu 273.07 TL; Esk. Hariç Dana 248.73 TL, Kuzu 254.67 TL
Yaşanan son gelişmeler kırmızı et piyasasında yaşanan fiyat dalgalanmalarına bir müdahale olarak değerlendirilebilir. ESK'nın bu adımı, kırmızı et fiyatlarındaki artışı kontrol altına almak ve piyasada bir denge oluşturmak amacıyla atılmıştır.