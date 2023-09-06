Eşini, dostunu, akrabasını getirene 7.000 TL verilecek! 18-80 yaşı kapsıyor!

Davet Et Kazan Kampanyası kapsamında, yakınlarını Akbank müşterisi yaparak, toplamda 7.000 TL'ye varan chip-para kazanma fırsatı sunuluyor. Kampanya 1 Eylül tarihinde başladı ve 30 Eylül tarihinde sona erecek.

Kampanya Detayları

Davet Et Kazan Kampanyası, Akbank müşterilerine yakınlarını Akbanklı yapma şansı veriyor. Kampanya detayları şu şekilde açıklanmıştır:

Kampanya Süresi: 1 Eylül - 30 Eylül 2023 tarihleri arasında geçerlidir.

Akbank müşterileri, kampanyadan faydalanmak için özel davet kodlarını kullanacaklar. Bu kodlar, Akbank Mobil uygulaması üzerinden "Davet Et Kazan" menüsü altından temin edilebilir. Her davet kodu kişiye özeldir ve ödül kazanımı bu kodlar üzerinden takip edilerek gerçekleştirilir.

Davet Et Kazan Nasıl Çalışır?

Akbanklılar, davet kodlarını kullanarak yakınlarını Akbank müşterisi yapabilirler. Davet edilen kişi, Akbank Mobil uygulamasından Akbanklı olduğunda davet eden kişiye 100 TL chip-para kazandırır. Bir Akbanklı, kampanya süresi içinde toplam 2.000 TL chip-para kazanabilir. Davet edilen kişinin Akbank müşterisi olma süreci tamamlandıktan sonra ödül yüklemesi yapılır.

SGK Emekli Maaşı Taşıyanlar için Ek Chip-Para Fırsatı

Davet kodu ile Akbanklı olanlar, davet ettikleri yakınlarının SGK emekli maaşını Akbank'a taşıdıklarında ek chip-para kazanabilirler. Bu durumda, davet eden Akbanklı her bir yakını için ek 1.000 TL, toplamda 5.000 TL daha chip-para kazanır. Kazanım için davet kodu ile Akbanklı olduktan sonra, davet edilen kişinin SGK emekli maaşı Ekim ayı içinde yatmalıdır ve ödeme Kasım ayının ilk haftasında gerçekleşir.

Davet kodunu alan Akbanklılar, 5.000 TL'ye varan ek chip-para kazanımı için davet ettikleri yakınlarını SGK emekli maaşlarını Akbank'a taşımaları konusunda bilgilendirmelidirler. Akbanklılar, davet kodları ile toplamda en fazla 7.000 TL chip-para kazanabilirler. Kazanımın devam etmesi için SGK emekli maaşı taşıma koşullarının sağlanması gerekmektedir.

Nasıl Katılabilirsiniz?

Kampanyadan yararlanmak için Akbank müşterilerinin aktif olarak kullanmakta olduğu Akbank Kart, Axess veya Wings Kredi Kartı'na sahip olmaları gerekmektedir. Henüz bu kartlardan birine sahip olmayan müşteriler, yeni kartlarını edindikten bir gün sonra kampanya kodu oluşturabilirler.

Ödüllerin Yüklenmesi

Kazanılan chip-paralar, müşterilerin aktif olarak kullandıkları Akbank Kartına veya Axess veya Wings Kredi Kartına yüklenecektir. Aktif kartı olmayan müşterilerin chip-para yüklemesi gerçekleşmez.

Kampanya Sınırlamaları

Kampanyadan sadece Akbank personeli olmayan bireysel Akbank müşterileri yararlanabilir.

Davet kodu ile Akbanklı yaptığı kişilerin yaş aralığı 18-80'dir.

Kampanya 30 Eylül 2023 tarihine kadar geçerlidir.

Ödüller Ne Zaman Yüklenecek?

Kampanya kapsamında davet kodunu paylaşan müşterilerin kazandığı chip-paralar, 27 Ekim 2023 tarihinde hak kazanan müşterilerin aktif Akbank kartlarına yüklenecektir.

Davet Kodunu Alan kişilerin, kodu 30 Eylül 2023 tarihine kadar kullanmaları gerekmektedir. Bu süre sona erdikten sonra, kod kullanılsa bile ödül kazanımı gerçekleşmeyecektir.

Akbank, Davet Et Kazan kampanya programı koşul ve şartlarında değişiklik yapma ve iptal etme hakkını saklı tutar.