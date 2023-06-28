Erken emeklilikte yeni formül! 1800 gün primle emekli olun! SSK afişe etti kesintisiz maaş alıyorsunuz!

SSK afişe etti 18 ay boyunca kesintisiz maaş alabilirsiniz! 10 yılda... Erken emeklilikte sağlık kıstası bu hastalığı olan 1800 gün primle emekli oluyor- Emeklilik yaşının artmasıyla birlikte insanlar erken emekli olmanın yollarını araştırmaya başladılar. Bazı çalışanlar kullanmadıkları izin günlerini saydırarak veya hamilelik ve askerlik günlerini borçlanarak erken emekli olmaya çalışırken, bazıları da hastalıklarına ilişkin raporlar alarak daha erken bir yaşta emekli olmanın peşine düşmektedir. Bazı hastalıklar, iş gücü kaybına neden olduğu için kişilerin malulen emekli olmalarını sağlayabilmektedir.

Özellikle şeker hastalığı gibi kronik rahatsızlıklar ve tedavi süresi uzun olan kanser gibi hastalıklar erken emeklilik kapısını aralamaktadır. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek isteyenler, uzmanların sosyal medya hesaplarına başvurabilirler. İşte erken emeklilik konusunda öne çıkan şartlar!

Erken Emeklilik Şartları Kişinin erken emekli olabilmesi için çalışma gücünün en az yüzde 60'ını kaybetmiş olması gerekmektedir. Ayrıca kişinin en az 3 organında bozukluk bulunmalıdır. Doğuştan engeli olan bireyler de erken emeklilik imkanından yararlanabilmektedir. Bu durumu raporla kanıtlayabilen kişiler, emeklilik yaşına gelmeden önce işlerinden ayrılabilirler.

Yaş sınırı olmamasına rağmen, kişilerin belirli bir prim gün sayısını tamamlamaları gerekmektedir. Farklı meslekler için prim süresi değişmekle birlikte genellikle 1800 gün erken emeklilik için önkoşuldur. Bunun yanı sıra, bazı hastalıklarda kişi çalışamayacağı için kısa süreli çalışma aylığı da alabilir.

Kanser Hastalarına Maaş Veriliyor

Hayatı önemli ölçüde etkileyen kanser hastalığı da malulen emeklilik kapsamında geniş bir yer tutmaktadır. Bu hastalıkla mücadele eden kişilere uzun süreli maaş bağlanabildiği gibi, kişi bu hastalıktan dolayı çalışamayacak duruma gelmişse erken emekli olabilmektedir. Uzun süreli kanser problemleriyle mücadele eden kişilere en az 12 ay boyunca maaş ödenmekte ve maksimum 24 ay boyunca maaş ödemesi devam etmektedir.

Kanser teşhisi konulan kişiler, durumlarının ağırlığına bağlı olarak başvuruda bulunarak malul aylığı alabilirler. Kanser hastaları için rapor veya ekstra belge talep edilmemektedir.