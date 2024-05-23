Erken Emeklilikte Yeni Dönem: Mini EYT ile Ev Kadınları ve Küçük Esnafa Müjde

Türkiye'de çalışma hayatını köklü bir şekilde değiştirecek olan yeni yasa, milyonlarca kişi için erken emeklilik umudu getiriyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin kapsamı dışında kalan ve yıllardır emeklilik hayallerini ertelemek zorunda kalan milyonlarca kişi için, Mini EYT olarak adlandırılan yeni düzenlemelerle erken emeklilik fırsatları sunuluyor. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeler, ev kadınlarına sosyal güvence ve emeklilik hakkı getirirken, Bağ-Kur’lulara da 5 yıllık avantaj sağlayan reformlarla dikkat çekiyor. Bu yasa, özellikle 2000-2008 yılları arasında sigortalı olanların erken emekliliği için net şartlar sunarken, ev kadınları ve Bağ-Kur’lu küçük esnaflar için kritik değişiklikler içeriyor.

Ev Kadınlarına Sosyal Güvence ve Erken Emeklilik

Aile Koruma Paketi kapsamında getirilen yeni düzenleme ile ev kadınları sosyal güvence ve emeklilik hakkına kavuşacak. Devlet, prim ödemelerinin üçte birini karşılarken, kadınlar kalan kısmı ödeyerek emeklilik hakkı elde edecekler. Bu kapsamda, 2024 yılı için belirlenen rakamlar oldukça çarpıcı. Aylık prim ödemesi 6.400,64 TL olarak belirlenirken, devletin bu ödeme içerisindeki katkısı aylık 2.133,55 TL olacak. Yıllık devlet desteği ise toplamda 25.602,56 TL'yi bulacak. Bu sayede ev kadınları, prim ödeme yükünü hafifletmiş olarak emeklilik sürecine dahil olabilecekler.

Ayrıca, ev kadınları için yıpranma benzeri prim gün sayısı ve yaş indirimi desteği de uygulanacak. Bu uygulama, örneğin 4 yıl prim ödeyen bir kadının, 5 yıl prim ödemiş sayılmasıyla daha erken emekli olabilmesini sağlayacak. Böylece, ev kadınları hem sosyal güvenceye kavuşacak hem de erken emeklilik fırsatından yararlanacak.

Bağ-Kur'lular İçin 5 Yıllık Avantaj

Yeni yasa, özellikle küçük esnaf ve sanatkarlar için büyük avantajlar sunuyor. 8 Eylül 1999 öncesinde Bağ-Kur kapsamında prim ödemeye başlayan kadınlar için 7200 gün, erkekler için ise 9000 gün olan prim gün şartı, yeni düzenleme ile 7200 gün olarak eşitleniyor. Bu değişiklik, kuaför, terzi, bakkal gibi küçük esnaf için 5 yıllık bir avantaj anlamına geliyor. Yeni düzenleme ile 9000 gün prim doldurma zorunluluğu kalkıyor ve 7200 gün prim ödeyen herkes emeklilik hakkına kavuşuyor. Bu da, küçük esnafın daha erken emekli olup emeklilik maaşı almaya başlaması anlamına geliyor.

Bu düzenleme, prim gün sayısını doldurmakta zorlanan ve yıllardır emeklilik hayalini kuran birçok esnaf için büyük bir umut ışığı olacak. Küçük esnafın ekonomik yükünü hafifleten bu reform, aynı zamanda emeklilik sürecini de hızlandıracak.

EYT'lilere Ekstra Avantajlar

Yeni düzenleme ile yaş şartını tamamlamış ancak 9000 gün prim dolduramamış küçük esnaf, 7200 gün prim ödemesi durumunda hemen emeklilik hakkına kavuşacak. Bu sayede, ek prim gün sayısı avantajı ile 5 yıl daha fazla prim ödemekten kurtularak hızla emeklilik maaşı alabilecekler. Özellikle EYT kapsamı dışında kalan ve yıllardır emeklilik hayalini gerçekleştiremeyen milyonlarca kişi için bu düzenleme büyük bir fırsat sunuyor.

Mini EYT Paketi Neler Getiriyor?

TBMM’de torba yasa maddeleri arasında bulunan bu düzenlemeler, Mini EYT paketi olarak adlandırılıyor. Düzenlemelerin ne zaman hayata geçeceği ise merak konusu. Erken emeklilik bekleyen milyonlarca kişi, bir an önce bu düzenlemelerin kabul edilmesini isterken, tarih henüz belli değil. Torba yasa maddeleri için görüşmeler devam ediyor ve önümüzdeki günlerde Mini EYT paketinin de gündeme gelmesi ve mecliste oylanması bekleniyor. Bağ-Kur’lular için erken emeklilik, ev kadınlarına prim desteği, annelere prim avantajı sağlayan bu düzenleme TBMM’den geçerse Cumhurbaşkanı’nın imzası ile Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girecek.

Yasa ile Gelen Değişiklikler ve Toplum Üzerindeki Etkileri

Yeni yasa, özellikle toplumun farklı kesimlerini ilgilendiren önemli değişiklikler içeriyor. Ev kadınlarına getirilen sosyal güvence ve emeklilik hakkı, toplumun uzun süredir beklediği bir reform olarak öne çıkıyor. Bu düzenleme, ev kadınlarının ekonomik güvenceye kavuşmasını sağlayacak ve emeklilik hakkı ile birlikte sosyal statülerini de güçlendirecek.

Bağ-Kur’lular için getirilen prim gün sayısı indirimi, özellikle küçük esnaf ve sanatkarlar için büyük bir avantaj sunuyor. Bu değişiklik, esnafın ekonomik yükünü hafifletecek ve emeklilik sürecini hızlandıracak. Aynı zamanda, prim gün sayısını dolduramamış olan EYT’lilere sağlanan ek avantajlar, yıllardır emeklilik bekleyen milyonlarca kişi için umut olacak.

Reformların Ekonomik ve Sosyal Yansımaları

Yeni düzenlemeler, ekonomik ve sosyal anlamda önemli yansımalar doğuracak. Ev kadınlarına sağlanan prim desteği ve emeklilik hakkı, kadınların ekonomik bağımsızlığını artıracak ve sosyal güvenceye kavuşmalarını sağlayacak. Bu durum, aile içi ekonomik dengeyi de olumlu yönde etkileyecek.

Bağ-Kur’lulara sağlanan 5 yıllık avantaj, küçük esnafın erken emeklilik sürecine dahil olmasını sağlayacak ve ekonomik yüklerini hafifletecek. Bu düzenleme, esnafın iş yükünü azaltacak ve emeklilik sürecine daha erken dahil olmalarını sağlayacak.