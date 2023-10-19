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Erken emeklilikte son şans! SGK 2 yıldan 6 yıla kadar erken emeklilik müjdesi verdi

Türkiye'de erken emeklilik konusu her zaman gündemde olan ve önemli bir mesele olarak karşımıza çıkıyor.

Erken emeklilikte son şans! SGK 2 yıldan 6 yıla kadar erken emeklilik müjdesi verdi
YAŞAM
Yayın Tarihi : 19-10-2023 08:13

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sunulan yeni fırsatlar, erken emekli olmak isteyenler için umut kaynağı haline geldi. SGK'nın alternatif çözümleri, çalışma hayatına ara veren kişilere farklı yollarla erken emeklilik kapılarını aralıyor. İşte erken emeklilik hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar.

Erkeklerde 2 Yıl Erken Emeklilik Şansı: Askerlik Borçlanması

SGK tarafından sunulan erken emeklilik yollarından biri askerlik borçlanmasıdır. Bu yöntemle, askerliğini sigortalı olarak çalışmaya başlamadan önce yapan ve altı aylık askerlik borçlanması seçeneğinden yararlanan erkekler normalden 2 yıl daha erken emekli olabilirler. Bu fırsattan yararlanmak isteyen tüm erkek sigortalı çalışanlar, askerlik borçlanması şartlarını taşıdıklarında bu haktan faydalanabilirler.

Kadınlar 6 Yıl Erken Emekli Olabilir: Doğum Borçlanması

SGK, kadınlar için de erken emeklilik fırsatları sunmaktadır. Doğum borçlanması, kadınlara 3 çocuğa kadar 2160 gün prime göre toplamda 6 yıla kadar erken emeklilik şansı tanır. Bu yöntemle kadınlar, 6 yıla kadar prim kazancı sağlayabilirler. Borçlanma yöntemi ile erkeklerde 18 aya kadar uzanan askerlik hizmetleri için 2 yıla kadar (sigortalı olma tarihine göre) erken emeklilik fırsatı sunulmaktadır.

Erken Emeklilikten Kimler Yararlanabilir?

SGK'nın erken emeklilik fırsatları, SGK bünyesinde sigortalı olarak çalışan ve borçlanma yöntemleri için gerekli şartları taşıyan tüm vatandaşlara açıktır. Emeklilik yaşı gelmeden, vatandaşlar SGK ilgili birimlerine başvurarak, askerlik veya doğum borçlanması gibi seçenekleri kullanarak erken emekli olabilirler. Özellikle 2022 yılından itibaren asgari ücret başta olmak üzere birçok kalemin fiyat artışlarının yaşanacak olması, erken emeklilikte uygun ödeme seçeneklerinden yararlanmak isteyen vatandaşların acele etmesi gerektiğini göstermektedir.

Yeni Yıldan Önce Başvuru İmkanı

2024 yılından itibaren asgari ücrete yapılacak zam ve diğer vergi, harç ve ödemelere ilişkin zamların devreye girecek olması, SGK borçlanma yöntemleri ile erken emekli olmak isteyenler için yüksek ücretlerin de habercisidir. Ocak ayından önce son şanslarını değerlendiren vatandaşlar, yüzde 25'e kadar çok daha avantajlı ödeme planları ile erken emeklilik fırsatlarından yararlanabilirler. Erken emeklilik şartlarını taşıyan tüm vatandaşlar ilgili dönemler için borçlanma yoluna gidebilirler.

Erken Emeklilik Yolları Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Erken emeklilik, birçok kişi için maddi güvence ve yaşam kalitesini artırma fırsatı sunar. SGK'nın bu fırsatlarıyla, erken emekli olmak isteyenler için yeni yıl öncesi son bir şans sunulmuş oluyor. Bu fırsatları değerlendiren kişiler, çalışma hayatına ara vermeden daha erken bir emeklilik dönemine adım atabilirler. Unutulmamalıdır ki herkesin erken emeklilik fırsatlarından yararlanma şansı vardır. Bu fırsatları takip etmek ve gerektiğinde başvuruları yapmak, maddi güvenceyi artırmak adına önemlidir.

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