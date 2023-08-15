Erken emeklilik kapınıza geldi! SGK girişi 1999 2008 arası olanlar erken emekli oluyor! Tek dilekçe yeterli

SGK girişi 1999 2008 arası olanlar erken emekli oluyor! Tek dilekçe yeterli... Erken emeklilik kapınıza geldi- Türkiye'de emeklilik sisteminde önemli bir değişiklik geliyor. 1 milyondan fazla kişiyi etkileyecek olan bu düzenleme, emeklilik tablosunun değişmesine ve prim günü yükümlülüğünün azalmasına imkân tanıyacak. Bu yeni düzenleme ile daha önceki yıllara göre daha az prim günü ödemiş olan bireyler, daha erken emeklilik imkânı elde edebilecekler. Yapılacak olan değişiklikle Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) primleri eşitlenecek ve prim ödeme şartı olan 9 bin gün, 7.200 güne indirilecek.

Özellikle Bağ-Kur'lu vatandaşların prim yükümlülüğünün azaltılması, son dönemde en önemli gündem maddelerinden biri olarak öne çıkıyor. 1 milyondan fazla kişiyi etkileyecek bu önemli düzenleme ile prim ödeme süresi azaltılacak ve emekli olmak için gerekli olan prim gün sayısı da düşürülecek. Bu adım, Bağ-Kur'lu vatandaşlara daha erken emeklilik fırsatı sunmayı hedefliyor. Düzenlemenin yasalaşması için gerekli yasal düzenlemelerin yakın zamanda çıkarılması bekleniyor.

Emekliliği 5 Yıl Öne Çekecek

Özellikle küçük esnaf ve Bağ-Kur'lu vatandaşlar için büyük önem taşıyan bu değişiklik, 1 milyonun üzerinde kişiyi ilgilendiriyor. Bu düzenleme sayesinde bu kişiler, emeklilik sürelerini 5 yıl daha öne çekebilecekler.

Bağ-Kur'lu vatandaşlar, daha az prim ödeyerek emeklilik hakkını kazanabilecek ve emekli olma sürelerini kısaltabilecekler. Meclis'e sunulacak olan yeni torba yasa ile Bağ-Kur'luların prim şartı 9 bin günden 7.200 güne indirilecek. Bu sayede 1.800 gün kazanacak olan Bağ-Kur'lular, 5 yıl daha az prim ödeyerek emekliliklerini erken yaşta gerçekleştirebilecekler. Bu düzenleme aynı zamanda EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) durumunu da etkileyecek.

Eşitlenen Prim Günleri ve Yüksek Emekli Aylığı İmkânı

Düzenleme kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanları ile Bağ-Kur'lular arasındaki prim günü farkı kaldırılacak. Bu sayede esnafların emeklilik için gerekli olan prim gün sayısı, SSK'lı çalışanlarla eşitlenecek. Esnaflar, bu düzenleme ile 9 bin gün yerine 7.200 gün prim ödeyerek emekli olabilecekler.

Aynı zamanda SGK'lı çalışanlar ve Bağ-Kur'lular arasındaki 5 yıllık prim günü farkı da ortadan kaldırılacak. Bu düzenleme, erken emeklilik imkânının yanı sıra yüzde 20 daha yüksek emekli aylığı almak isteyenlere de olanak sağlayacak.

Bu yeni düzenleme ile birlikte Türkiye'de emeklilik sistemi önemli ölçüde değişecek ve birçok birey için emeklilik daha erken ve avantajlı bir seçenek haline gelecek.