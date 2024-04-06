Erkan Kolçak Köstendil, Romanya maçı kadrosunda! 'İnşallah milli formayı en iyi şekilde temsil ederiz'

Erkan Kolçak Köstendil, bir banka tarafından düzenlenen kısa film festivalinde jüri üyeliği yaptı. Köstendil, oyunculuğun yanı sıra futbol kariyerine de devam ettiğini belirterek, gelecek günlerde ünlülerden oluşan Türk milli takımının Romanya'nın tanınmış simalarından oluşan bir takımla maç yapacağını açıkladı.

Erkan Kolçak Köstendil, Romanya maçı kadrosunda! 'İnşallah milli formayı en iyi şekilde temsil ederiz'
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-04-2024 09:11

Oyuncu Cansu Tosun ile 2018'den beri mutlu bir evlilik sürdüren Erkan Kolçak Köstendil, bir banka tarafından düzenlenen kısa film festivalinde jüri üyeleri arasında yer aldı.

Basın mensuplarıyla bir araya gelerek konuşan ünlü isim, festivalde yer almanın gurur verici olduğunu belirtti. "Genç sinemacıların ve kısa film yapımcılarının ilk adımlarını attığı bu önemli festivalde jüri olmak, bu sürecin bir parçası olmak gerçekten gurur verici" dedi.

Köstendil, Bülent Ersoy'un kendisi için söylediği "Erkan'ın oyunculuğunu beğeniyorum ama gençliğimi oynayamaz" sözlerine teşekkür ederek yanıt verdi. "Bülent Hanım ne derse o olur. Güzel düşünceleri için teşekkür ederim" dedi.

Ayrıca, Amsterdam Gençlerbirliği takımında lisanslı oyuncusu olarak futbolculuk kariyerine devam ettiğini söyleyen Köstendil, sakatlık endişesi yaşamadığını belirtti. "Ben sadece serçe parmağımdan sakatlanırım. Hayatta her an her şey olabilir. Biz de futbol oynarken dikkatli oluyoruz, melekler de bize yardımcı oluyor gibi" dedi.

Köstendil, önümüzdeki günlerde Romanya'nın sanatçılardan oluşan milli takımıyla maç yapacaklarını açıkladı. "Ayın 20'sinde Romanya'da bir milli takım maçı var. İnşallah milli formayı en iyi şekilde temsil ederiz ve zorlu bir maç bizi bekliyor" şeklinde konuştu.

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