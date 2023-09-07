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Erdoğan Canlı Yayında Tamam Dedi! Emekliye +5.000 TL Ek Ödenecek

Emekli Temmuz ayında yaşadığı hüsran sonrasında kara günler geride kaldı diyecek.

Erdoğan Canlı Yayında Tamam Dedi! Emekliye +5.000 TL Ek Ödenecek
YAŞAM
Yayın Tarihi : 07-09-2023 11:25

Temmuz ayında emekliye yüzde 25 zam yapılmış, en düşük emekli maaşı alan milyonlarca vatandaş bu maaş zammından nasibini alamamıştı. Cebi boş kalan emekli, memurlara yapılan seyyanen zam konusunda beklentiye girse de olumlu sonuç çıkmamıştı. Ancak emeklinin hayallerini suya düşüren gelişmeler sonrasında ibre tersine döndü. Devreye ek ödeme sunan bankalar girdi. Özellikle de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile kampanyalarını başlatan kamu bankaları bu kapsamda öncü oldu. Ve tek seferde 5.000 TL ödeme yapmaya devam edecek. 

Hükümet tarafından emekli maaşının yetersizliğini engellemek ve emeklinin refahını yükseltmek adına yeni ödemeler gündeme çıktı. Sadece başvuru şartına emekliye özel 5000 TL ödeme yapılacak. Milyonlarca emekli vatandaş zam sonrasında seyyanen zam beklentisine girmişti. Emekli zam oranına ek olarak seyyanen artış oranları ekleneceği konusunda gelişmeler yaşandı. İlk MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından açıklanan emekliye seyyanen zam önerisi, Erdoğan tarafından onay aldığı belirtiliyor. 

EMEKLİYE EK ÖDEME

Erdoğan konu ile alakalı olarak harekete geçerek, emekliye seyyanen artış için tarih verdi. Emekli biraz beklese de beklediğine değecek gelişmeler yaşanacak. Ekim ayında bir zam konusunda imzalar atılacak. Ancak bunun öncesinde emekli için yaşanan yeni gelişmelerde tek bir imzaya kamu bankaları 5 bin TL ödeme yapacak. Bu ödeme ile birlikte emeklinin cebi biraz da olsun rahatlayacağa benziyor. 

Kamu Bankaları emekli maaşını taşıyan müşteriye ek ödeme yapacak. şimdilerde 5 bin tl olan bu ek ödemeler 2 şekilde artış gösterecek. Emekli zammı sonrasında artan maaşlar, promosyonların da maaş aralıklarında yükselmelere mahal verdi. Böylece maaş aralığı değişen emekli, bir üst kademeden bu ödemeleri alabilecek.

KAMU BANKALARI ARTTIRACAK

Emeklinin maaşını kamu bankalarına taşıması konusunda devlet harekete geçti ve emekli promosyonlarının da cazip eden bir şekilde artış göstereceği ön görülüyor. Ekim ayından sonra bugün 5.000 TL yapılan ödemenin 10 bin TL üzerinde seyredeceği ön görülüyor 

 

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