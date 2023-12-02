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Engellilerin hayatını kolaylaştırdılar

Engellilerin hayatını kolaylaştırdılar
YAŞAM
Yayın Tarihi : 02-12-2023 14:03

Ucanbe Digital'in kurucuları Şahin ve Süeda Erdemir, insanların hayatlarını kolaylaştırmayı amaçlayan bir uygulama ile engellilerin toplumsal yaşama daha kolay bir şekilde katılmalarına yardımcı olmayı hedefliyorlar.

Geliştirdikleri Oorly Uygulaması ile işletmeler web sitesi trafiğini ve potansiyel müşterileri kaybetmek zorunda kalmayacaklar.


Ucanbe Digital, sosyal sorumluluk taşıyan ve teknolojinin gücünü insanların yaşamlarını iyileştirmek için kullanmaya kararlı bir şirket olarak, engellilerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmak ve desteklemek amacıyla Oorly adlı yenilikçi bir uygulama geliştirdi.

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