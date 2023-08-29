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En düşükten alanlar yaşadı! İslam Memiş açıkladı altında patlama için tarih belli oldu!

Son yıllarda Türk Lirası'nın hızlı değer kaybı, birikimini altın olarak korumak isteyen milyonları altın yatırımına yönlendirdi.

En düşükten alanlar yaşadı! İslam Memiş açıkladı altında patlama için tarih belli oldu!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 29-08-2023 09:52

İslam Memiş açıkladı altında patlama için tarih belli oldu! En düşükten alanlar yaşadı- Son yıllarda Türk Lirası'nın hızlı değer kaybı, birikimini altın olarak korumak isteyen milyonları altın yatırımına yönlendirdi. Bu nedenle Eylül ayında ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası altın fiyatlarında yaşanacak olası hareketlenmelere dikkat kesildi.

Uzman İslam Memiş'ten Açıklamalar

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarından sonra piyasalarda oluşan beklentiler ve fiyat dalgalanmaları hakkında, "Her şey beklediğim gibi gerçekleşti" ifadesini kullandı. Bu süreçte düşük fiyatlarla alım yapmak isteyenler için Pazartesi gününün son bir fırsat penceresi olabileceğini belirtti.

Altın Fiyatları ve Yatırım Tavsiyeleri

İslam Memiş, altın fiyatlarının son dönemdeki düşüş trendine dikkat çekti. Ancak pazartesi gününden itibaren yavaşlamanın başlayabileceğini ve ilerleyen günlerde fiyatların yükselme eğilimine girebileceğini söyledi. Ağustos'un son günlerinde ons altın tarafında 1950 seviyelerine yönelik ataklar beklediğini ifade etti.

Memiş, Powell'ın konuşmalarının ardından doların değer kaybedeceği, altın ve Euro tarafında ise yeni yükselişlerin gözlemleneceğini öngördü. Kişisel olarak doları altına çevirdiğini belirten Memiş, fiyatların yarın takip edilerek uygun düşüşlerde alım yapılmasını önerdi. Aynı zamanda yatırımın çeşitlendirilmesinin önemine değindi.

Altın Yatırımcılarına Tavsiyeler

Uzman, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz artırım kararının ardından gram altının değer kaybettiğini ancak ilerleyen aylarda altın/TL ve ons altın tarafında yükselişlerin yaşanabileceğini belirtti. Bu dönemde altın fiyatlarının düşük olduğunu ve alım için fırsat penceresinin açık olduğunu vurguladı. Ancak yatırımın uzun vadeli düşünülmesi gerektiğini, ani düşüşlerde panik satışından kaçınılması gerektiğini hatırlattı.

Altın Fiyatlarının Geleceği

İslam Memiş, altın fiyatlarının dalgalı bir seyir izleyeceğini, uzun vadeli yatırımların kazandıracağını ancak kısa vadeli işlemlerde dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Altının sürekli yükselmediğini ve inişlerin de yaşanabileceğini sözlerine ekledi.

Editörün notu: Burada yer alan değerlendirmeler ve bilgiler yatırım kapsamında değildir. 

 

 

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