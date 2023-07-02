En düşük emekli maaşı zammı belli oldu! Emeklilerin beklediği haber sonunda geldi! 5 Temmuz saat 10:00'da kesinleşecek!

5 Temmuz saat 10:00'da kesinleşecek! En düşük emekli maaşı zammı belli oldu! Emeklilerin beklediği haber sonunda geldi- Asgari ücretin 11.402 TL'ye yükselmesinin ardından gündemdeki yerini koruyan memur ve emekli maaşlarına zam konusu, büyük bir önem arz ediyor. Öğretmenler, doktorlar, polisler, başkomiserler, uzman öğretmenler, hemşireler ve diğer memur gruplarını etkileyecek olan temmuz zammı için geri sayım başladı ve maaşların ne kadar artacağı araştırılıyor.

Bu yıl memur maaş zammında enflasyon farkının yanı sıra refah payının da dikkate alınması bekleniyor. Bakan Işıkhan, memur ve emekli maaş zammının Temmuz ayında Meclis'ten geçeceğini belirtirken, en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağı ifade ediliyor.

Yani Temmuz-Aralık döneminde hiçbir memur 22 bin TL'nin altında maaş almayacak. Bakan Işıkhan, memur ve emekli maaşları zammı düzenlemesine ilişkin olarak, "Bununla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile iş birliği halinde çalışıyoruz" açıklamasını yapmıştı.

Ocak 2023 döneminde memur zammı enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammıyla yüzde 8 olarak belirlenmişti. Temmuz 2023 döneminde ise toplu sözleşme zammının yüzde 6 olduğu ifade edilerek, yüzde 8'in üzerindeki 6 aylık enflasyon oranına yeni yüzde 6'lık toplu sözleşme zammının ekleneceği ve böylece 6 aylık memur zammının belirleneceği söyleniyor.

En düşük emekli maaşının da 10 bin liraya çıkarılabileceği ifade ediliyor. Yapılacak düzenlemeyle birlikte emekli maaşlarına yapılacak zam miktarının kabaca şu şekilde olabileceği belirtilmiştir:

5 aylık enflasyon oranı: %15,26

5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: %15,26

Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: %8

Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: %6

5 aylık memur enflasyon farkı: %7,26

5 aylık memur ve memur emeklisi zammı: %13,26

Bu hesaplamalar doğrultusunda en düşük emekli maaşının 10 bin liraya çıkarılabileceği ifade ediliyor.