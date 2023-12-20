En düşük emekli maaşı için son viraj! 6 milyon emekli için son dakika!

Emekli maaşlarındaki zammın belirlenmesinde enflasyonun kritik bir rol oynadığı bir dönemde, temmuz-kasım aylarını kapsayan 5 aylık enflasyonun yüzde 33.66 olarak gerçekleşmesi dikkat çekiyor. 2023 yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 67.19 olması, emekli zamlarının önümüzdeki dönemde de yüksek seyredebileceğini gösteriyor. Ancak, bu yüksek enflasyon oranlarına rağmen, emeklilere öngörülen zam oranları düşük kalmakta ve sınırlı bir maaş artışı öngörülmektedir.

Emeklilerin yüzde 0 ile karşı karşıya kalma riski, en düşük emekli aylığı olan 7.500 TL'nin, yaşam maliyetlerini karşılamak için yetersiz kalmasından kaynaklanıyor. İktisatçı Prof. Dr. Aziz Çelik'in paylaşımına göre, yüzde 50 artış yapılsa dahi, bu artışın kök aylıklara değil fiilen ele geçen en düşük emekli aylığına uygulanması, milyonlarca emeklinin gerçekte sıfır zam veya düşük zam almasına neden olabilir.

Yaklaşan ocak ayı zammının, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 39.59, memur ve diğer emekliler için ise yüzde 51.44 olması bekleniyor. Ancak, en düşük emekli maaşının açlık sınırının çok altında olması, emeklilerin 2024'te de ekonomik zorluklarla karşılaşabileceğini gösteriyor.

Hazine desteğiyle maaşları 7.500 liraya tamamlanan düzenleme, SGK, Bağ-Kur ve EYT'den emekli aylığı alan 11 milyon civarındaki vatandaşı sıfır ya da çok düşük zam oranları ile karşı karşıya bırakabilir. En düşük kök maaşı olan 5.500 lira alan 6 milyon vatandaş, yüksek enflasyon oranlarına rağmen, gerçekte sadece yüzde 2.6 zam alarak aylık gelirlerini artırabileceklerdir. Seçim öncesinde yapılan yüzde 50'lik artış ise, maaşlara sınırlı bir nefes aldıracak ve ekonomik zorlukların devam etmesine neden olabilecektir.