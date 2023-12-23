En düşük emekli maaşı buraya çıkacak! Emekli maaşları kuruşu kuruşuna hesaplandı

En düşük emekli maaşı belli oldu. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak belli oldu. Tüm emekli maaşlarına gelecek zamla birlikte kaç TL olacak açıklandı.

En düşük emekli maaşı buraya çıkacak! Emekli maaşları kuruşu kuruşuna hesaplandı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 23-12-2023 21:21

Emekli vatandaşlar maaşlarına ne kadar zam geleceğini merak ediyor. Emeklilere gelecek zam tutarı merakla bekleniyordu. Peki emekliler ne kadar maaş alacak? 2024 yılı emekli maaşı kuruşu kuruşuna açıklandı!

Son dakika Emekliye müjde!

Zamlı emekli maaşları belli oldu. SSK ve Bağ-kur emeklileri en düşük emekli maaşında sürpriz bir fiyatla belli oldu. İşte emekliye gelecek zam. SSK ve Bağ-kur emekli en düşük emekli maaşıyla birlikte en yüksek zam oranlarıyla kuruşu kuruşuna hesaplandı.

Türkiye, 2024 yılında Asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına gelecek zamma kitlenmiş durumda. Hükümet tarafından memur ve emekli maaşı aşağı yukarı belli oldu. Buna göre emekliye 7500 TL olan en düşük emekli aylığı zammı da belli oldu. 16 milyon emekliye aralık ayında açıklanacak enflasyon rakamlarıyla birlikte gelecek zam belli oluyor.

Emekli maaşı 2024 yılında en az 39,59 zamlanıyor!

Milyonlarca emeklinin Emekli maaşı ne kadar olacak, emekli maaşım ne kadar artacak sorularına yanıt geldi. En az 39,59 zamlanacak emekli maaşları Aralık ayı enflasyonun da belli olmasıyla bu rakam artacak. Ancak hükümet tarafından %50 civarında maaşlara zam gelecek açıklaması Aralık ayı enflasyonunu beklemeden miktarın açıklanması olarak lanse edildi. 

Emekli maaşlarına %50 zam sonrası emekli maaşları ne kadar olacak?

Emekli maaşı 7.500 TL olan emekli en düşük aylığı 11.250 TL çıkması bekleniyor. SSK-Bağkur'lu tüm emekliler en düşük 11.250 TL ceplerina koyacak.

8000 TL kazanan emeklinin yapılacak zamla birlikte 12.000 TL olacak.

8500 TL kazanan emeklinin yapılacak zamla birlikte 12.750 TL olacak.

9000 TL kazanan emeklinin aylığına yapılacak zamla 13.500 TL olacak.

9500 TL kazanan emeklinin maaşı gelecek zamla 14.250 TL olacak.

10000 TL kazanan emeklinin gelecek zamla maaşı 15.000 TL olacak.

11.000 TL kazanan emeklinin maaşı 16.500 TL olacak.

12.000 TL kazanan emeklinin maaşı 18.000 TL olacak.

13.000 TL kazanan emeklinin maaşı 19.500 TL olacak.
 

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