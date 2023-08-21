En Düşük Emekli Maaşı 10.126 TL! Erdoğan Emri Verdi Ekim Maaşı 7500+2626 TL; Emekli maaş zammı Temmuz'da yapılmıştı. Yeterli bulunmayan yüzde 25 bir de kademeli artışa maruz kalınca emeklinin cebi boş kaldı. Hal bu iken devlet harekete geçti. Eylül sonu Ekim başı gibi emekli maaşına ara zammın söz konusu olacağı konusunda son dakika açıklama yapıldı. Yapılan bu açıklama sonrasında ise en düşük emekli maaşının 10.000 TL olacağı açıklandı. İddiasını ortaya attığı her açıklaması doğru çıkan SGK Uzmanı Özgür Kaya, Eylül sonu ekim başı gibi emekli maaşlarına zam yapılacağı açıklamasını yaptı. Yaptığı açıklama da emekli maaşına zam konusuna değinen uzman, rakam da verdi. EN düşük emekli maaşı seçim öncesinde 10,126 TL olacak.

Yüzde 25 Zam Yetmeyince Hükümet Harekete Geçti

Milyonlarca emekli Temmuz ayında TÜİK verilerinin açıklanması sonrasında yapılan yüzde 25 zam sonrasında maaşlarına ek olarak Eylül ayı içerisinde de ara zam yapılmasını beklemekte. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli maaşlarına iyileştirme yapılacağı konusunda harekete geçtiği ve meclise talimat verdiği de konuşuluyor. Emekli maaşlarına iyileştirme olarak yapılacağı tahmin edilen ara zammın temmuz ağustos eylül enflasyon rakamlarını göre belirleneceği ve Sonrasında da milyonlarca emekliye Erdoğan'ın talimatı ile bildirileceği konuşuluyor. Emeklilerin ara zam beklentisi en son yapılan yüzde 25 zammın yeterli olmadığı düşüncesi sonrasında ortaya çıkıyor. Hayat pahalılığı karşısında maaşların erimesi ve geçinmekte zorluk çeken emekli gözü kulağı ara zam konusundaki açıklamayı bekliyor.

Enflasyona Bağlı Ara Zam

SGK Uzmanı Özgür Kaya emekli zammı ile alakalı yaptığı açıklamasında beklentiyi yüksek tutarak; .“Sadece temmuz ayının enflasyonunu görüyoruz. Temmuz ayında, ağustosta 9.90 olarak tek hanede kalma olasılığı yüksek, dolayısıyla biz nereye bakacağız eylül ayına bakacağız, eylül ayında da muhtemelen ikili rakama çıkacağız bu senaryoya göre 4 aylık enflasyon 29.71 rakamı ile karşı karşıya kalacağız. Taban aylık uygulaması yapılıp 10 bine de çıkarılabilir enflasyon rakamlarına bakılıp cumhurbaşkanının talimatı ile 9 bin 728 liraya çıkarılabilir. Muhtemelen eylül sonu ekim başı için zam durumu söz konusu olabilir” dedi.

Konu ile alakalı Vedat Işıkhan'da "Tüm imkanlarımızı zorlayarak gerekeni yağacağız. Cumhurbaşkanımızın talimatlarını aldık. Çalışmaya başladık" diyerek zam sinyalini verdi. Emeklilerin ara zam talebi, hükümet tarafından karşılanacak mı? Bu sorunun cevabını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Emeklilerin gözü kulağı Eylül ayında açıklanacak enflasyon rakamlarında ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vereceği kararda olacak.